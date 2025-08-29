Ultimi, ma non ultimi, giorni di apertura del Sunlight Park

Written by admin• 10:07 am• Redazionale aziende

Il Sunlight Park vi aspetta a braccia aperte per permettervi di godere degli ultimi giorni di apertura delle sue piscine ed i suoi scivoli ma anche dei suoi spazi dove rilassarsi; l’ultimo giorno a cui poter accedere agli spazi del parco sarà il 14 settembre prosssimo.

Niente vieta, comunque, di poter usufruire del bar e del ristorante senza, per altro, dover accedere alle attrazioni del parco quindi senza dover pagare un biglietto d’ingresso.

Il bar ed il ristorante sono aperti a pranzo e cena, per sorseggiare aperitivi rinfrescanti e gustare ottimi piatti e pizze.

Restate in contatto con noi attraverso le pagine social poiché ci saranno soorprese interessanti durante il periodo invernale.

Stay tuned for more news!

https://www.facebook.com/sunlightparktirrenia

https://www.instagram.com/sunlight.park

https://sunlightpark.it

