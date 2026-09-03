Ufficiale: Stefano Moreo rinnova fino al 2028

Written by Redazione• 7:30 am• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club è lieto di comunicare il prolungamento del rapporto contrattuale in essere con il calciatore Stefano Moreo che resterà, dunque, in nerazzurro fino al 30 giugno 2028.

Stefano Moreo è arrivato al Pisa nel gennaio 2023, dopo la prima parte di stagione al Brescia. Considerando il solo campionato, con il Pisa ha totalizzato 122 presenze, 97 da titolare totalizzando 20 gol e 9 assist con 29 partecipazioni dirette al gol. In campo mette sempre grande voglia. La sua stagione migliore la vive con Inzaghi in panchina realizzando sette gol e sei assist essendo decisivo come non mai nell’economia dei risultati nerazzurri.

Ottimo per il “tuttocampista” nerazzurro anche l’impatto con la serie A, dove esordisce a 32 anni: 37 presenze, 29 da titolare, 2.307 minuti, 7 gol e 1 assist. I gol rimangono gli stessi nonostante il salto di categoria. si mette a disposizione di Gilardino prima e di Hiljemark poi. Ricordiamo la doppietta di San Siro che portò il Pisa sul 2-0 dopo 26′ che ci fece sognare alla Scala del Calcio per quasi un tempo fino al gol realizzato a Roma con la Lazio, ha dato tutto nonostante una stagione poco fortunata per i colori nerazzurri.

In estate molte le richieste per lui, che però ha deciso di dare fiducia al Pisa fino al 30 giugno 2028.

In bocca al lupo Stefano!

Last modified: Settembre 3, 2026