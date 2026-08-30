Ufficiale: Filippo Pittarello è un giocatore del Pisa

PISA – Il Pisa Sporting Club annuncia ufficialmente l’acquisizione a titolo definitivo dalla Società US Catanzaro 1929 del calciatore Filippo Pittarello.
Attaccante, classe 1996, Pittarello cresce nelle giovanili del Padova e a soli diciassette anni debutta in Serie D con il San Paolo mettendo a referto 18 presenze (3 gol); l’anno successivo resta in Serie D ma veste la maglia del Padova contribuendo alla vittoria del campionato con 2 reti in 15 presenze. Dopo una serie di altre esperienze nel Campionato Nazionale Dilettanti debutta tra i Professionisti con la maglia della Virtus Verona mettendosi subito in evidenza e passando nel gennaio 2022 al Cesena; l’anno successivo colleziona 5 reti in 34 presenze con la Feralpisalò, squadra con cui vince il campionato di Serie C. Nell’estate 2023 debutta in Serie B con la maglia del Cittadella (35 presenze, 6 reti) prima di passare al Catanzaro; con i giallorossi colleziona 72 presenze (14 gol, 7 assist) contribuendo al raggiungimento dei Playoff nella stagione appena conclusa
Filippo adesso è ufficialmente un giocatore del Pisa non sarà però a disposizione per la gara di stasera come annunciato sabato da mister Bianco in conferenza stampa. Nei prossimi giorni sapremo anche il numero di maglia che sceglierà per la sua nuova avventura in nerazzurro.
Foto Ufficio Stampa Pisa ScLast modified: Agosto 30, 2026