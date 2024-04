Antonio Mazzeo (PD) si candida per le prossime elezioni europee

Scritto da admin• 9:23 pm• Pisa, Politica, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – La Direzione nazionale del PD ha votato all’unanimità le liste per le prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024.Tra i candidati per la circoscrizione Centro che comprende la Toscana, insieme a Lazio, Marche e Umbria, ci sarà anche Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio regionale della Toscana.



La lista sarà guidata dalla segretaria nazionale Elly Schlein, che ha deciso di correre come capolista nella circoscrizione Centro e

nelle Isole.



“La candidatura di Antonio Mazzeo – fanno sapere dal PD – nasce sicuramente da un riconoscimento dell’attività e del lavoro svolto in questi anni per la nostra provincia e per l’intera Toscana. Il nostro territorio e il PD hanno nuovamente un’opportunità di eleggere un proprio rappresentante al Parlamento europeo, auspico dunque che tutte e tutti potremmo lavorare per raggiungere questo obiettivo. Le elezioni europee di giugno sono un appuntamento importante e cruciale per il futuro del nostro Paese e dell’Europa. Le sfide e le crisi che abbiamo di fronte richiedono una risposta europea. Noi ci saremo anche in questa sfida, per una Toscana e un’Europa più

forte, giusta, coesa e sostenibile”, afferma il PD Toscano

Last modified: Aprile 21, 2024