Tutto pronto a Perignano di Lari per la tredicesima edizione della Festa Rossa

Written by admin• 8:03 pm• Casciana Terme Lari

Anche questo anno un ricchissimo e interessante programma di spettacoli, concerti serali, dj set, animazione per bambini, mostre, interventi e dibattiti.

PERIGNANO DI LARI – Si parte martedì 12 agosto col concerto di Giancane e si prosegue fino a domenica 17 con Cisco e il suo “Riportando tutto a casa” tour, Cristiano Godano, Dome La Muerte e.x.p., Meganoidi, Meg, Assalti frontali, Appaloosa e tanti altri, sempre a ingresso gratuito.

Dalle 18, nella zona bar, dibattiti sulla crisi del capitalismo e del neo-liberismo, guerre, basi e spese militari, tagli alla spesa pubblica, Palestina, Transfemminismo, Cina e Brics, devastazione ambientale, lavoro povero, democrazia e diritti, e brevi interventi dal palco prima dei concerti

Il tutto in una bella cornice di verde, stand di associazioni, mercatino dell’artigianato, free camping, ristorante a km 0, pizzeria, bar, panini, birreria.

Last modified: Agosto 10, 2025