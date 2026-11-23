Written by Redazione• 12:44 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

«Le clacsonate dell’autotranviere» porta in scena le storie di tutti i giorni sugli autobus. L’incasso, al netto delle spese, andrà alla Pubblica Assistenza di Pisa

PISA – Teatro Nuovo tutto esaurito, in platea e in galleria, domenica 22 novembre per Le clacsonate dell’autotranviere. Sul palco, le lavoratrici e i lavoratori di Autolinee Toscane hanno raccontato tra risate e applausi la vita quotidiana sugli autobus dal punto di vista di chi li guida.

Lo spettacolo è nato da un’idea di Adriano Croccolo, autista e attore di strada, che ha coinvolto colleghe e colleghi dando vita alla compagnia Oktobus Truppen. Il testo, scritto da Croccolo con Emanuele Mascolo, è accompagnato dalle musiche di Salvatore D’Ambrosio e Massimo Paglianti e dalle voci di Daniele Pistolozzi e Sara Vannozzi.

«La soddisfazione più bella, al di là di poter dare una mano alla Pubblica Assistenza, sono stati i volti divertiti delle persone», ha commentato Croccolo, che ha già ricevuto inviti a riproporre lo spettacolo all’Isola d’Elba e a Pistoia. L’amministratore delegato di Autolinee Toscane, Franco Middei, ha ringraziato chi ha lavorato sul palco e dietro le quinte e ha espresso la disponibilità dell’azienda a sostenere eventuali repliche.

Last modified: Novembre 23, 2026