Written by Redazione• 1:36 pm• Pisa SC

PISA – Sono 22 le occasioni in cui Pisa ed Empoli si sono incontrate a far tempo dalla ripresa dei Campionati a conclusione del secondo conflitto mondiale, per un confronto andato una sola volta in scena nella Massima Divisione ed in 8 occasioni nel Torneo Cadetto, divenendo viceversa un “Classico” della Terza Serie nel corso degli anni ’70 – con ben 13 confronti in Serie C – prima che il Pisa vivesse “l’Era Anconetani” e, successivamente, toccasse agli azzurri godere del proprio “Periodo d’Oro” sotto la Famiglia Corsi che li ha visti per 30 anni partecipare, in termini paritetici, ai Campionati di A e B, con un bilancio complessivo che evidenzia una marcata superiorità dei nerazzurri che possono vantare 18 affermazioni a fronte di 16 pari e 10 vittorie empolesi, con conseguente superiorità (46 a 35) anche per quanto concerne il computo delle reti segnate.

di Giovanni Manenti

Una statistica che trova la sua radice nei confronti svoltisi all’ombra della Torre Pendente, in cui il Pisa si è imposto in 11 occasioni rispetto ad 8 pari e 3 sole vittorie dell’Empoli, mentre assolutamente equilibrato è il bilancio al “Castellani”, con 7 successi a testa – uno dei quali, relativa all’unica sfida nella Massima Divisione di cui vi diamo conto qui sotto – ed 8 pari, e, limitandoci al solo Torneo Cadetto, si sono registrate (come da tabella in calce) quattro affermazioni per i padroni di casa a fronte di tre pari ed un solo successo (peraltro con un netto 3-0 a fine ottobre 2008) dei nerazzurri, con la curiosità che le vittorie azzurre si sono verificate nei primi due e negli ultimi due incontri disputati tra le due formazioni.

LA PARTITA DA RICORDARE: conquistata per la terza volta consecutiva la Promozione nella Massima Divisione al termine del Torneo Cadetto 1986-’87 – concluso al primo posto con 44 punti a pari merito con il Pescara – il Pisa anche stavolta non conferma, così come avvenuto due anni prima, il tecnico Gigi Simoni, affidando la guida della squadra a Giuseppe Materazzi, reduce da due buone stagioni sulla panchina della Casertana in Serie C1, con l’intenzione di mantenere la Categoria grazie agli innesti del difensore inglese Paul Elliott proveniente dall’Aston Villa ed al prestito dalla Fiorentina del futuro Capitano della Nazionale brasiliana Dunga.

L’inizio del Campionato è però inferiore alle attese, anche se il Calendario non aiuta – sconfitta alla prima giornata per 1-3 contro il Milan di Arrigo Sacchi – e, dopo la battuta d’arresto per 1-2 a Pescara, i nerazzurri affrontano all’Arena il Napoli di Maradona Campione d’Italia, imponendosi per 1-0, ma la vittoria viene cancellata per la rondella che aveva colpito Renica all’intervallo, assegnando così il successo per 2-0 a tavolino ai partenopei, cui segue la sconfitta di misura 0-1 contro la Roma allo Stadio Olimpico.

Ancora a zero punti dopo quattro turni, il Pisa affronta davanti al proprio pubblico il Como per la quinta giornata, non andando però oltre il pari per 1-1 (di Cuoghi e Maccoppi le reti), così che i nerazzurri non si ritrovano ultimi in Classifica solo perché alle loro spalle vi è l’Empoli a quota -2 in quanto penalizzato di 5 punti per precedente illecito sportivo e che, fra le mura amiche, aveva nelle prime due uscite sconfitto sorprendentemente la Juventus per 1-0 ed imposto il pari a reti bianche alla Fiorentina.

Ecco, pertanto, che la sfida tra le due ultime della graduatoria in programma il 25 ottobre 1987 al “Castellani” assume un particolare rilievo per il prosieguo del Campionato ed, in particolar modo, per le sorti del tecnico nerazzurro Materazzi, al quale una ulteriore sconfitta metterebbe seriamente a rischio la prosecuzione della sua esperienza alla guida del Club nerazzurro, ed è probabilmente per questo che la “paura di perdere” prende il sopravvento sul desiderio di vincere, con le due compagini a dare vita ad un incontro alquanto avaro di emozioni.

Ma quando sembrava che la logica conclusione fosse la divisione dei punti, ecco che all’improvviso, da un calcio d’angolo battuto da Dolcetti, spunta la testa di Bernazzani (subentrato a Brandani a metà ripresa) che regala ai nerazzurri una vittoria di importanza capitale – cui segue ad una settimana di distanza il successo interno per 2-1 sull’Inter, con ancora Bernazzani a segno – laddove si consideri che a fine Campionato i nerazzurri ottengono l’auspicata salvezza concludendo al terz’ultimo posto (in detta stagione le retrocessioni erano solo due per l’allargamento della Serie A a 18 squadre) con 24 punti alla pari con Ascoli e Pescara ed una sola lunghezza di margine sull’Avellino, che abbandona la Massima Divisione dopo 10 anni di militanza, assieme all’Empoli che chiude a quota 20 ma che, senza la ricordata penalizzazione, si sarebbe salvato.

Riepilogo gare Empoli-Pisa al “Castellani” nel Torneo Cadetto (4 vittorie Empoli, 3 pari ed una vittoria Pisa):

22.06.1947 – 40.a giornata: Empoli – Pisa 2-0 (47’ Pandolfini, 77’ Barbaglia)

16.10.1947 – 5.a giornata: Empoli– Pisa 1-0 (14’ Galeotti)

06.02.1949 – 19.a giornata: Empoli – Pisa 1-1 (56’ Taccola; 59’ Galeotti)

05.03.1950 – 27.a giornata: Empoli – Pisa 0-0

09.06.1985 – 37.a giornata: Empoli – Pisa 1-1 (6’ Gelain; 40’ Mariani)

24.10.2008 – 10.a giornata: Empoli – Pisa 0-3 (20’ rig. Buzzegoli, 38’ Joelson, 61’ Gasparetto)

16.02.2020 – 24.a giornata: Empoli – Pisa 2-1 (69’ Frattesi, 90’ Tutino; 28’ Masucci)

23.10.2020 – 5.a giornata: Empoli – Pisa 3-1 (38’ Moreo, 75’ e 82’ La Mantia; 11’ Masucci)

Last modified: Novembre 18, 2026