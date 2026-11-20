Written by Redazione• 2:07 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo



PISA – Il concerto di Paolo Jannacci al Teatro Verdi, il dialogo sui diritti tra Gherardo Colombo e suor Veronica Donatello, la storia di Pisa che prende vita in Camposanto e percorsi per conoscere i monumenti anche attraverso il tatto. Per il terzo anno consecutivo l’Opera della Primaziale Pisana rinnova “Tutti all’Opera!”, l’appuntamento aperto alla città in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Il programma, interamente gratuito, si sviluppa tra mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre e mette al centro la possibilità di partecipare alla vita culturale attraverso esperienze diverse, rivolte a persone di tutte le età.

Mercoledì 2 dicembre, alle ore 18:00, l’anteprima è affidata al dialogo tra Gherardo Colombo, già magistrato e da anni impegnato nella diffusione della cultura della legalità, e suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio nazionale per la pastorale delle persone con disabilità della Conferenza episcopale italiana. L’incontro si svolgerà all’Auditorium Toniolo in piazza Arcivescovado e a moderarlo sarà il giornalista Gabriele Masiero. Due esperienze differenti, chiamate a confrontarsi sul riconoscimento dei diritti e su ciò che rende la partecipazione possibile nella vita quotidiana. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Alle ore 12:00 del 3 dicembre all’Auditorium Toniolo in Piazza Arcivescovado si terrà la conferenza stampa aperta alla cittadinanza con il presidente dell’Opera della Primaziale Pisana, Andrea Maestrelli e le associazioni delle persone con disabilità che hanno firmato un protocollo d’intesa con l’Opera. Saranno presentate le attività della giornata e verrà premiata la classe del Liceo Artistico Russoli che ha ideato la locandina vincitrice dell’edizione 2026. Un riconoscimento che porta al centro della giornata anche lo sguardo e la creatività degli studenti. È previsto il servizio di interpretariato LIS.

Nel pomeriggio del 3 dicembre, alle ore 15:00, tornano i percorsi tattili, un’esperienza ormai consolidata e aperta a tutti, non soltanto alle persone con disabilità visiva. Sarà possibile esplorare forme, superfici e dettagli del patrimonio monumentale anche utilizzando, per chi lo desidera, una benda sugli occhi, così da affidarsi maggiormente agli altri sensi. Il ritrovo è al Museo delle Sinopie; la durata prevista è di circa un’ora e non è necessaria la prenotazione.

Alle ore 16:00 il Camposanto diventerà teatro. Una performance con personaggi storici in abiti d’epoca accompagnerà bambini, ragazzi, famiglie e visitatori di ogni età in un incontro ravvicinato con le storie della città. Figure ispirate al passato pisano, come Giovanni Pisano, Matilde di Canossa, Leonardo Fibonacci, Kinzica de’ Sismondi, Buonamico Buffalmacco e Berta di Bernardo offriranno un modo diverso di avvicinarsi a luoghi e personaggi spesso conosciuti soltanto attraverso libri e monumenti. Anche lo spettacolo sarà accompagnato da interpretariato LIS e sarà accessibile senza prenotazione.

Giovedì 3 dicembre, alle ore 18:30, la giornata culminerà al Teatro Verdi di Pisa con il concerto al pianoforte di Paolo Jannacci. A presentare la serata sarà la giornalista Francesca Franceschi, con la presenza di un performer LIS e la dotazione di Giubbini vibranti per le persone sorde, offerti dal Rotary Club Pisa-Galilei. L’ingresso è gratuito, ma per questo appuntamento è obbligatorio prenotare il proprio posto sulla piattaforma Eventbrite, fino a esaurimento della disponibilità (info sul sito www.opapisa.it). Per le persone su sedia a ruote è possibile prenotare il proprio posto scrivendo ad accessibility@opapisa.it .

«“Tutti all’Opera!” è arrivato al terzo anno, ma il nostro impegno per l’accessibilità non si ferma a questa giornata. Ogni anno cerchiamo di aggiungere qualcosa di concreto: una nuova convenzione con le associazioni, un percorso di formazione specifica per i nostri operatori, nuove opere tattili che permettano di conoscere i monumenti attraverso esperienze diverse. Sono passi che fanno crescere nel tempo le possibilità di partecipazione e di incontro con il nostro patrimonio. Le iniziative del 2 e 3 dicembre sono un’occasione per condividere questo lavoro con tutta la città. Desidero inoltre ringraziare suor Veronica Donatello e Gherardo Colombo per aver accolto il nostro invito: la loro presenza arricchirà questa edizione e sono certo offrirà alla città l’occasione di riflettere insieme su come i diritti possano tradursi in possibilità concrete di partecipazione», dichiara Andrea Maestrelli, presidente dell’Opera della Primaziale Pisana.

Informazioni pratiche. Tutte le iniziative del 2 e 3 dicembre sono gratuite e ad accesso libero fino a esaurimento dei posti. Per il solo concerto di Paolo Jannacci al Teatro Verdi, giovedì 3 dicembre alle ore 18:30, la prenotazione del posto gratuito è obbligatoria tramite Eventbrite. Informazioni: www.opapisa.it .

Last modified: Novembre 20, 2026