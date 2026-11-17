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PISA – Per quattro giorni Pisa torna a essere la capitale dell’innovazione e delle startup. Da mercoledì 18 a sabato 21 novembre si svolge la seconda edizione del Tuscany Mediterranean Bridge (TMB), nell’area Ex Macelli, il programma che porta in Toscana decine di realtà innovative provenienti dall’Italia, dai Paesi del Mediterraneo e da quelli coinvolti nel Piano Mattei, per metterle in contatto con imprese, investitori, università, centri di ricerca e istituzioni.

Dopo il successo della prima edizione (nel 2025 il TMB ha raccolto oltre 150 candidature da 29 Paesi, portando a Pisa startup, founder, investitori, corporate, università e istituzioni e generando collaborazioni ancora in corso), Giunta e Consiglio Regionale hanno deciso di proseguire questa esperienza con l’obiettivo dichiarato di fare sempre più della Toscana, e di Pisa in particolare, un punto di incontro tra Europa, Mediterraneo e Africa. E i numeri, annunciati da Gate Rei che organizza la quattro giorni, sono più che raddoppiati.

“Pisa e la Toscana – ha spiegato il presidente Eugenio Giani – si confermano ancora una volta crocevia dell’innovazione e del dialogo mediterraneo. Il Tuscany Mediterranean Bridge non è solo un evento, ma una visione: quella di una regione che crede nel talento, nelle startup e nella cooperazione internazionale come motori di crescita. Accogliere per quattro giorni realtà innovative dall’Italia, dal Mediterraneo e dai Paesi del Piano Mattei significa costruire ponti concreti tra imprese, investitori, università e istituzioni. La Toscana è terra di saperi antichi e di futuro: questo programma ne è la dimostrazione più viva. Un grazie a tutti coloro che rendono possibile questa seconda edizione, con l’auspicio che sempre più giovani imprenditori trovino qui le condizioni per trasformare le loro idee in progetti reali”.

“Il Tuscany Mediterranean Bridge è uno strumento concreto di politica industriale, con una visione internazionale coerente con la vocazione della Toscana – dichiara l’assessore regionale Leonardo Marras – La nostra regione è da sempre aperta al mondo, per storia, per cultura e per la forza delle sue imprese sui mercati esteri. Con 317 candidature da 38 Paesi, questa seconda edizione mostra che quell’apertura oggi funziona anche al contrario. La Toscana è vista come un luogo credibile dove portare un’idea d’impresa. Il valore vero però sta negli incontri. Ogni startup arriva a Pisa già abbinata alle imprese e agli enti più vicini al proprio profilo. Così una vetrina diventa un’occasione reale di collaborazione, di filiera e di investimento. Intelligenza artificiale, smart manufacturing ed economia del mare non sono temi scelti a caso. Sono gli ambiti in cui il nostro sistema produttivo, dalla manifattura alla nautica fino alla portualità, ha più bisogno di innovare e più capacità di farlo. Le nostre imprese, soprattutto le piccole e medie, possono confrontarsi con giovani aziende innovative del Mediterraneo e dell’Africa. Per loro questo significa aprirsi a nuovi mercati e trovare competenze e soluzioni difficili da raggiungere da sole. La Regione continuerà a sostenere questo percorso. Lo collegheremo agli strumenti che già mettiamo in campo per l’innovazione, l’attrazione degli investimenti e l’internazionalizzazione, perché le relazioni nate qui diventino progetti stabili e radicati sul territorio”.

“Abbiamo un’ambizione: fare sempre più di Pisa una delle capitali dell’innovazione del Mediterraneo e un punto di riferimento internazionale – aggiunge il vicepresidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo – Con questa seconda edizione del Tuscany Mediterranean Bridge consolidiamo un percorso che ha già avvicinato startup, imprese e mondo della ricerca. Il passo successivo è dare profondità a queste relazioni, perché diventino progetti condivisi, investimenti e lavoro qualificato. Pisa ha le competenze e la vocazione internazionale per essere il luogo in cui Europa e Africa costruiscono insieme una parte del proprio futuro tecnologico.In questi anni abbiamo lavorato per ampliare le opportunità di scambio e di crescita delle imprese toscane all’estero. Con il TMB vogliamo rafforzare l’altra dimensione di questa apertura: rendere la Toscana una destinazione per chi, nel mondo, cerca il luogo giusto in cui sviluppare un’idea, fondare un’impresa, mettere a frutto il proprio talento. Le nostre università, i centri di ricerca e i poli tecnologici sono la base su cui costruire questa prospettiva. Alla politica spetta il compito di creare le condizioni perché scegliere la Toscana significhi poter crescere e contribuire alla crescita del territorio. È su questa capacità di attrarre conoscenza e trasformarla in opportunità diffuse che si misura una parte decisiva del nostro futuro“.

“Dopo aver visitato San Francisco – ha dichiarato il vicepresidente del consiglio regionale Diego Petrucci -, ho sviluppato la convinzione che Pisa potesse diventare la ‘San Francisco del Mediterraneo’. Un sogno che si sta già concretizzando anche con la seconda edizione del Tuscany Mediterranean Bridge, un appuntamento internazionale che porterà in città 39 startup innovative per fare un percorso di formazione, accelerazione e pubbliche relazioni. Pisa è il luogo ideale in cui realizzare tutto questo per la sua storia e per l’esistenza di un ecosistema scientifico riconosciuto in tutto il mondo costituito dall’Università, la Normale, il Sant’Anna e il CNR. Ciò che mi rende più orgoglioso è vedere come il TMB liberi le energie migliori dei nostri giovani. Dobbiamo avere il coraggio di rompere quel racconta pessimista che dipinge le nuove generazioni come condannate a un presente senza futuro. Non è vero: le opportunità oggi sono enormi, e appuntamenti come questo lo dimostrano”.

Il programma. L’edizione 2026 è dedicata in particolare a intelligenza artificiale, smart manufacturing ed economia del mare, con attenzione anche a sostenibilità e capitale umano. Prima dell’arrivo a Pisa ogni startup è stata abbinata alle imprese e agli enti più pertinenti al proprio profilo, così da dedicare le giornate a incontri 1:1 mirati. Sono presenti anche startup italiane e una delegazione dei vincitori del CHAI AI Hackathon promosso in Kenya dal partner Kytabu.

Si parte mercoledì 18 novembre alle 17 con la tavola rotonda istituzionale, cui partecipano tra gli altri il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, il sindaco di Pisa Michele Conti, i vicepresidenti del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e Diego Petrucci, il presidente di Eniverse Giacomo Silvestri, il rettore della Scuola Superiore Sant’Anna Nicola Vitiello e il presidente di GATE REI Fabio Sgaragli.

Giovedì 19 si alternano workshop, pitch session e, nel pomeriggio, il policy panel con l’assessore Leonardo Marras, i vicepresidenti Mazzeo e Petrucci e il presidente di Leonardo SpA Francesco Macrì.

Venerdì 20 la giornata sarà invece dedicata interamente alle imprese e al mondo accademico mentre sabato 21 la Scuola Superiore Sant’Anna ospiterà l’appuntamento di chiusura in cui saranno gettate le basi per il proseguo del lavoro e definite le priorità intorno a cui costruire i prossimi appuntamenti.

Ulteriore novità di questa edizione saranno i “talent track” previsti per il 19 e il 21, momenti in cui giovani talenti e startup lavorano insieme, mentre sempre il 19 pomeriggio è previsto anche un momento divulgativo aperto al pubblico.

Programma completo e informazioni: startup.gaterei.it/programmi/tuscany-mediterranean-bridge-edition-2

Last modified: Novembre 17, 2026