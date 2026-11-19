Written by Redazione• 2:08 pm• Pisa, Politica

Il vicepresidente del Consiglio regionale rilancia l’obiettivo di attrarre a Pisa startup e giovani talenti dai Paesi del Piano Mattei. Dopo l’inaugurazione, incontro al caffè del foyer del Teatro di Pisa

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana.

Il viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli ha espresso la disponibilità a lavorare affinché il Governo sostenga Tuscany Mediterranean Bridge. A riferirlo è Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, commentando l’apertura della seconda edizione della manifestazione.

«Il viceministro ha ribadito più volte la volontà di lavorare affinché il Governo possa contribuire concretamente a portare avanti questo progetto», afferma Petrucci, sottolineandone le prospettive nell’ambito della cooperazione internazionale.

L’obiettivo indicato dall’esponente di FdI è fare di Pisa «la San Francisco del Mediterraneo», candidando la città a polo di attrazione per startup, imprese innovative, ricercatori e giovani talenti provenienti dai Paesi del Piano Mattei.

«Vogliamo che scelgano Pisa per sviluppare percorsi di formazione, accelerazione d’impresa e relazioni internazionali», spiega Petrucci. A sostegno di questa prospettiva richiama il sistema cittadino della conoscenza, composto da Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, CNR, centri di ricerca e realtà produttive.

Dopo l’inaugurazione di TMB, Cirielli ha partecipato a un incontro al caffè del foyer del Teatro di Pisa, dove, secondo quanto riferito da Petrucci, è stato accolto da oltre duecento persone.

Nel suo intervento, il vicepresidente del Consiglio regionale ha ringraziato i vertici della Fondazione Teatro di Pisa per la disponibilità e Patrizia Paoletti Tangheroni per la testimonianza portata durante l’appuntamento.

Last modified: Novembre 19, 2026