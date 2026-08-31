Written by Agosto 31, 2026 1:06 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Turismo in Toscana: settembre riapre la stagione e la sfida della destagionalizzazione

HomePisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGETurismo in Toscana: settembre riapre la stagione e la sfida della destagionalizzazione

PISA – L’estate 2026 cambia ritmo ed estende i suoi confini. Archiviato un luglio difficile — soffocato dal caldo record, dai rincari energetici e dall’aumento dei carburanti che hanno frenato i consumi —, il turismo toscano torna a respirare. Il mese di agosto ha segnato un deciso recupero, ma è settembre a promettere i numeri migliori.

“Le prospettive per settembre sono decisamente incoraggianti”, dichiara Federico Pieragnoli, Direttore Generale di Confcommercio Pisa e Livorno. “Luglio è stato un mese decisamente problematico e i numeri positivi di agosto, per quanto importanti, non sono bastati a recuperare del tutto le perdite del mese precedente. Ora però ci sono 10 milioni di italiani pronti a partire e la Toscana si conferma in cima alle loro preferenze. Il mare e l’accoglienza alberghiera tradizionale continuano a trainare la domanda, spinta soprattutto da over 55 e giovani in cerca di temperature più miti, meno calca e un rapporto qualità-prezzo senz’altro competitivo”.

Un exploit, quello di fine stagione, che riapre il tema della programmazione a lungo termine: “Spingere sulla destagionalizzazione non è più un’opzione o un semplice tampone per i momenti di crisi, ma la vera chiave di volta per garantire stabilità economica e futuro all’intero comparto. Proseguire sulla strada della destagionalizzazione non è più un’opzione, ma rappresenta il futuro economico di un comparto fondamentale per la nostra regione” – conclude Pieragnoli.

Se a settembre la costa corre, le città d’arte seguono dinamiche diverse, condizionate dalle nuove abitudini di viaggio. “Agosto ha tenuto bene e il bilancio è positivo, anche se la prima settimana di settembre parte un po’ a rilento”, spiega Andrea Romanelli, Presidente di Federalberghi Confcommercio Pisa. “Il paradigma è cambiato: ormai le persone prenotano all’ultimo minuto. Già dalla seconda settimana di settembre, però, vediamo una netta ripresa delle richieste che fa ben sperare per il resto della stagione.”

Last modified: Agosto 31, 2026
Previous Story
Sicurezza degli alberi pubblici: il Comune di Vecchiano dispone l’abbattimento urgente di 17 piante ad alto rischio di cedimento, al via le operazioni di rimozione 
Next Story
Seduta defaticante per il Pisa dopo il successo contro il Catanzaro. Martedì un pò di riposo poi si inizia a preparare la Juve Stabia

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti