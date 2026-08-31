Turismo in Toscana: settembre riapre la stagione e la sfida della destagionalizzazione

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PISA – L’estate 2026 cambia ritmo ed estende i suoi confini. Archiviato un luglio difficile — soffocato dal caldo record, dai rincari energetici e dall’aumento dei carburanti che hanno frenato i consumi —, il turismo toscano torna a respirare. Il mese di agosto ha segnato un deciso recupero, ma è settembre a promettere i numeri migliori.

“Le prospettive per settembre sono decisamente incoraggianti”, dichiara Federico Pieragnoli, Direttore Generale di Confcommercio Pisa e Livorno. “Luglio è stato un mese decisamente problematico e i numeri positivi di agosto, per quanto importanti, non sono bastati a recuperare del tutto le perdite del mese precedente. Ora però ci sono 10 milioni di italiani pronti a partire e la Toscana si conferma in cima alle loro preferenze. Il mare e l’accoglienza alberghiera tradizionale continuano a trainare la domanda, spinta soprattutto da over 55 e giovani in cerca di temperature più miti, meno calca e un rapporto qualità-prezzo senz’altro competitivo”.

Un exploit, quello di fine stagione, che riapre il tema della programmazione a lungo termine: “Spingere sulla destagionalizzazione non è più un’opzione o un semplice tampone per i momenti di crisi, ma la vera chiave di volta per garantire stabilità economica e futuro all’intero comparto. Proseguire sulla strada della destagionalizzazione non è più un’opzione, ma rappresenta il futuro economico di un comparto fondamentale per la nostra regione” – conclude Pieragnoli.

Se a settembre la costa corre, le città d’arte seguono dinamiche diverse, condizionate dalle nuove abitudini di viaggio. “Agosto ha tenuto bene e il bilancio è positivo, anche se la prima settimana di settembre parte un po’ a rilento”, spiega Andrea Romanelli, Presidente di Federalberghi Confcommercio Pisa. “Il paradigma è cambiato: ormai le persone prenotano all’ultimo minuto. Già dalla seconda settimana di settembre, però, vediamo una netta ripresa delle richieste che fa ben sperare per il resto della stagione.”

Last modified: Agosto 31, 2026