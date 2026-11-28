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Dalla fusione delle esperienze e delle conoscenze a un unico percorso terapeutico: un cambio di filosofia nella cura del tumore al seno. Al Forum scientifico promosso dalla Casa di Cura San Rossore e da San Rossore Academy, nuove prospettive per la cura, la ricerca e la formazione.

PISA – Le riflessioni maturate oggi alla Casa di Cura San Rossore sono importanti per il futuro delle donne. Arrivare a una ricostruzione mammaria senza ricorrere alle protesi, utilizzando esclusivamente i tessuti della paziente, è uno dei grandi obiettivi della ricerca illustrati nel corso dell’incontro. Ridurre, laddove possibile, il numero degli interventi chirurgici, migliorare i risultati della ricostruzione mammaria, garantire un percorso unitario dalla diagnosi alla riabilitazione e accompagnare la donna anche dopo la conclusione delle terapie: sono alcune delle prospettive emerse dal Forum scientifico nazionale «Percorsi di Chirurgia Senologica – Stato dell’arte e agenda programmatica», promosso dalla Casa di Cura San Rossore e da San Rossore Academy al San Rossore Sport Village di Pisa, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pisa.

Sulle conquiste della moderna chirurgia ricostruttiva è intervenuto il Dr. Roy De Vita, autorevole esponente della chirurgia plastica italiana e Presidente di ICoPRAS – Italian College of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery. «Oggi, nei centri di eccellenza, si possono ottenere risultati nella ricostruzione mammaria paragonabili a quelli della chirurgia estetica». Progressi resi possibili non soltanto dall’evoluzione delle protesi e dei dispositivi medici, ma anche dalle tecniche di mastectomia che consentono, laddove oncologicamente indicato, la conservazione del complesso areola-capezzolo.

Il confronto tra specialisti di elevato profilo scientifico, provenienti da alcuni dei principali centri italiani, ha individuato nel passaggio dalla multidisciplinarietà alla transdisciplinarietà un modello di collaborazione medico-scientifica. Non più soltanto specialisti che dialogano e collaborano, ma professionisti che fondono le proprie esperienze e conoscenze per tracciare il miglior percorso di cura per ciascuna paziente.

È questo il modello auspicato dal Dott. Claudio Calabrese, Responsabile della Chirurgia Ricostruttiva della Breast Unit della Casa di Cura San Rossore e consulente per la chirurgia ricostruttiva della Breast Unit del Guy’s Hospital di Londra. Calabrese ha inoltre sottolineato l’importanza del monitoraggio delle pazienti nel tempo per valutare la stabilità dei risultati della ricostruzione mammaria e la sicurezza oncologica, nell’integrazione tra chirurgia senologica e ricostruttiva. Una chirurgia ricostruttiva la cui validità è supportata dai risultati della ricerca e dal follow-up delle pazienti sottoposte a ricostruzione, è in grado di rispondere alle nuove sfide poste dall’evoluzione della chirurgia senologica.

Un vero e proprio cambio di filosofia, come ha evidenziato il Prof. Donato Casella, Professore ordinario di Chirurgia Plastica presso l’Università degli Studi di Torino, richiamando i lungimiranti progetti avviati a partire dagli anni Duemila dal Prof. Vito Distante. Una sola pianificazione terapeutica, nella quale senologia, oncoplastica e ricostruzione concorrano fin dal primo giorno alla definizione della strategia di cura, coinvolgendo anche i professionisti della riabilitazione e le associazioni che operano a sostegno delle pazienti. L’obiettivo è ridurre, ove possibile, il numero degli interventi, migliorarne la pianificazione e disporre di esiti clinici misurabili e confrontabili.

Casella ha inoltre delineato le prospettive di uno screening personalizzato sulla base del rischio individuale, tenendo conto della densità mammaria, della predisposizione genetica e della storia familiare. Tra le priorità, la verifica della qualità dei percorsi e la trasparenza degli esiti, la riduzione dell’invasività della chirurgia ascellare sulla base delle evidenze scientifiche e la valutazione dell’efficacia e dei costi dei nuovi strumenti, compresa l’intelligenza artificiale, prima di estenderne l’impiego.

Tra i temi centrali del Forum la necessità di superare le barriere fisiche, organizzative e ideologiche che ancora oggi separano la sanità pubblica da quella privata, considerate non come realtà contrapposte, ma come componenti complementari di un sistema orientato a garantire ai pazienti le migliori opportunità di cura. Un’integrazione che investe anche la ricerca e la formazione delle nuove generazioni di medici.

A questo proposito, il Dott. Claudio Calabrese ha evidenziato come i nuovi ordinamenti delle Scuole di specializzazione consentano di ipotizzare, in tempi relativamente brevi, rapporti istituzionali tra Università e strutture sanitarie private di qualità certificata, trasformando i percorsi di cura anche in percorsi didattici. Alla Casa di Cura San Rossore sono in corso interlocuzioni di carattere progettuale, non ancora tradotte in un programma strutturato. Per i medici in formazione si aprirebbero ulteriori opportunità di accesso all’attività chirurgica e di interazione con i docenti. Sul fronte della formazione, Casella ha richiamato anche la necessità di sviluppare competenze sui dati, sull’intelligenza artificiale e sulla comunicazione, promuovendo la mobilità europea, le borse di studio e l’affiancamento dei giovani, con il coinvolgimento dell’intera équipe.

Nel corso del Forum si è inoltre delineato il percorso verso la costituzione di un Consorzio Senologico di Ricerca (CSR), concepito come una rete scientifica permanente finalizzata alla condivisione in tempo reale dei risultati della ricerca nazionale e internazionale, dei nuovi protocolli clinici e terapeutici e delle più avanzate esperienze nei percorsi di cura del tumore al seno, per accelerare il trasferimento delle acquisizioni scientifiche nella pratica clinica. Il prossimo appuntamento del Forum scientifico è già pianificato per il 2027, a conferma della continuità del percorso avviato a Pisa.

Nel ricordare i dieci anni dalla costituzione della Breast Unit della Casa di Cura San Rossore, la Dott.ssa Antonella Puddu, coordinatrice del centro, ha sottolineato il valore della comunicazione come parte integrante del percorso terapeutico, richiamando quanto sancito dalla Legge 219 del 2017: «Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura». La comunicazione rappresenta una vera e propria competenza clinica, che si esprime attraverso la trasparenza della diagnosi, la condivisione immediata del percorso terapeutico, la gestione della dimensione emotiva e l’alleanza tra gli specialisti. Altrettanto fondamentale è l’attenzione alla persona dopo la conclusione delle terapie, attraverso il follow-up e il coinvolgimento dei caregiver.

«Quando le terapie finiscono, la cura continua». Una visione della medicina nella quale il progresso scientifico e tecnologico deve procedere di pari passo con l’attenzione alla persona. «La tecnologia deve andare avanti, ma senza lasciare indietro il fattore umano».

Last modified: Novembre 28, 2026