Sabato 28 novembre, al San Rossore Sport Village, 25 specialisti si confronteranno sul futuro della chirurgia senologica. Al centro dell’incontro la proposta di un Consorzio Senologico di Ricerca
PISA – Una rete permanente per condividere i risultati della ricerca sul tumore al seno, i protocolli clinici e le esperienze maturate nei percorsi di cura. È la proposta al centro del Forum nazionale sulla chirurgia senologica, in programma sabato 28 novembre, dalle 9 alle 16.45, nella sala conferenze del San Rossore Sport Village. L’incontro è promosso dalla Casa di Cura San Rossore e da San Rossore Academy, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pisa.
Il forum riunirà 25 specialisti provenienti da centri italiani di senologia, chirurgia plastica e oncologia. L’obiettivo è delineare il percorso per costituire il Consorzio Senologico di Ricerca, pensato per facilitare lo scambio di conoscenze tra i centri e portare più rapidamente i risultati degli studi nella pratica clinica.
Il confronto seguirà l’intero percorso di cura, dalla diagnosi alla riabilitazione. Tra i temi in programma ci sono l’organizzazione delle Breast Unit, il ricorso a interventi meno invasivi quando appropriato, la chirurgia ricostruttiva e l’impiego dell’intelligenza artificiale nell’organizzazione dell’assistenza. Si parlerà anche della collaborazione tra strutture pubbliche e private, della comunicazione tra medico e paziente e del sostegno offerto dalle associazioni alle famiglie.
Ad aprire i lavori saranno Andrea Madonna, amministratore delegato della Casa di Cura San Rossore, il direttore sanitario Giovanni Gravina e Roy De Vita, presidente dell’Italian College of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery. Tra gli interventi è previsto quello di Manuela Roncella, responsabile della Rete Senologica Regionale Toscana. La tavola rotonda conclusiva, Breast Surgery 3.0, sarà dedicata alla formazione delle nuove generazioni di chirurghi.Last modified: Novembre 25, 2026