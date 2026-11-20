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PISA – Tre notti consecutive di intrusioni, interventi tempestivi, controlli e un’operazione studiata nei dettagli. Si

è conclusa nella notte tra il 19 e il 20 novembre, presso il supermercato Eurospin di via del Chiassatello a

Pisa, la serie di episodi che ha visto impegnati il Corpo Guardie di Città e le Forze dell’Ordine, culminata

nel fermo di un uomo trovato in possesso della refurtiva.

Tutto ha inizio nelle notti del 17 e 18 novembre quando le segnalazioni di intrusione giunte alla Centrale

Operativa fanno scattare immediatamente il pronto intervento delle autopattuglie del Corpo Guardie di

Città. Le guardie intervenute sul posto effettuano accurati controlli, operando in collaborazione con le

Forze dell’Ordine. In entrambe le circostanze, la tempestività degli interventi contribuisce a sventare i

tentativi di intrusione e a mettere in fuga il malintenzionato che in un episodio riesce a sottrarre soltanto

pochi generi alimentari.

Ma la vicenda non è finita. Nella serata del 19 novembre, alle ore 21:56, una nuova segnalazione di

intrusione compare sui terminali informatici della Centrale Operativa. Questa volta viene predisposto un

servizio mirato con il coinvolgimento delle autopattuglie del Corpo Guardie di Città e delle Forze

dell’Ordine per cercare di fermare il responsabile.

Quando la pattuglia delle Guardie di Città raggiunge il supermercato, il sospetto si trova all’esterno

dell’esercizio commerciale e sembra comportarsi come un semplice passante, apparentemente estraneo a

quanto sta accadendo all’interno. Una circostanza che induce le Guardie di Città ad adottare una precisa

strategia: evitare qualsiasi mossa prematura e predisporre un intervento che consenta di cogliere il

soggetto in flagranza di reato. Alle ore 00:07, a seguito di una seconda segnalazione di allarme intrusione,

viene effettuato un nuovo intervento da parte delle Guardie di Città unitamente al reperibile del

supermercato e alla Polizia non rilevando, però, alcuna presenza all’interno.

Da quel momento entra in azione la Centrale Operativa che attraverso il sistema di videosorveglianza

monitora costantemente la situazione, coordinando gli interventi sul territorio. Alle 02:10, le autopattuglie

delle Guardie di Città e le volanti della Polizia di Stato si avvicinano progressivamente all’obiettivo, con

la massima discrezione, fino al momento decisivo.

La strategia si rivela efficace: in sala operativa le guardie seguono i movimenti del malintenzionato

informando i colleghi sul posto e gli agenti della Polizia di Stato che riescono a fermare il malvivente

trovato in possesso della refurtiva, composta da bottiglie di alcolici, formaggi e altri prodotti alimentari.

Un epilogo che premia la tempestività del pronto intervento, l’attenzione degli operatori sul territorio e

soprattutto il lavoro di coordinamento della Centrale Operativa, capace di trasformare una nuova

segnalazione in un intervento mirato e conclusivo.

La vicenda conferma quanto sia fondamentale la collaborazione tra vigilanza privata e Forze dell’Ordine:

una sinergia operativa nella quale tecnologia, monitoraggio costante e presenza sul territorio diventano

strumenti essenziali per prevenire i reati e proteggere anche le attività commerciali.

Last modified: Novembre 20, 2026