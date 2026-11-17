Written by Redazione• 3:33 pm• Pisa, Attualità

Previsto un percorso di co-progettazione con il Terzo settore. La stima complessiva è di 1,3 milioni di euro annui per un bacino fino a 200 utenti

PISA – Un servizio integrato di trasporto sociale per rispondere alle esigenze delle persone fragili della Zona Pisana. La Giunta comunale di Pisa ha approvato lo schema di accordo con Provincia, Azienda USL Toscana nord ovest e i nove Comuni dell’ambito, avviando il percorso che porterà alla definizione dell’organizzazione e della gestione del servizio.

L’intesa prevede il coinvolgimento degli enti del Terzo settore attraverso la co-progettazione, valorizzando la collaborazione tra istituzioni, volontariato e privato sociale.

«Il nostro obiettivo è garantire continuità al trasporto sociale, attraverso un servizio organizzato su scala territoriale, capace di rispondere alle esigenze delle persone più fragili», dichiara l’assessora alle politiche socio-sanitarie Giovanna Bonanno, inquadrando l’accordo nella riorganizzazione dei servizi successiva al superamento della Società della Salute.

Per il Comune, aggiunge Bonanno, sarà centrale mantenere il monitoraggio e il controllo del progetto, assicurando che le risorse comunali sostengano l’efficienza e l’efficacia del servizio rivolto ai residenti pisani.

Oltre a Pisa, l’accordo coinvolge Calci, Cascina, Crespina-Lorenzana, Fauglia, Orciano Pisano, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano.

La Provincia coordinerà il procedimento, pubblicando l’avviso per individuare gli enti interessati e organizzando i tavoli di co-progettazione attraverso un Gruppo tecnico d’ambito con i referenti delle amministrazioni coinvolte.

L’Asl elaborerà il nuovo regolamento di accesso insieme a Comuni e Provincia e gestirà le procedure relative agli utenti: ricezione delle domande, verifica dei requisiti, istruttoria e predisposizione di graduatorie ed elenchi delle persone da trasportare.

I Comuni contribuiranno al finanziamento del servizio per i propri residenti. Il trasporto degli studenti delle scuole superiori resterà invece di competenza della Provincia, anche sul piano finanziario.

L’avviso predisposto dalla Provincia indica una stima massima complessiva di 1,3 milioni di euro annui, riferita all’insieme degli enti, per un bacino fino a 200 utenti. L’importo non è vincolante e potrà essere ridefinito durante la co-progettazione.

La convenzione con il Terzo settore avrà durata triennale, con possibilità di rinnovo per altri tre anni previa approvazione degli enti pubblici. La quota a carico del Comune di Pisa sarà definita con successivi atti, dopo l’approvazione del progetto definitivo e del piano economico.

Last modified: Novembre 17, 2026