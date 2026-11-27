Written by Redazione• 1:11 pm• Pontedera, Cronaca

Tre mezzi hanno attraversato il ponte nella notte tra giovedì e venerdì. Per il secondo passaggio la strada sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 21 del 3 dicembre alle 5 del 4 dicembre

PONTEDERA – Si è conclusa nelle prime ore di venerdì 27 novembre la prima operazione per il transito dei trasporti eccezionali sulla Tosco Romagnola Est, all’altezza del ponte di Pietroconti. Tre mezzi hanno attraversato il tratto con a bordo materiale industriale di grandi dimensioni destinato a un’azienda della provincia di Pisa.

Per consentire il passaggio dei carichi, i tecnici hanno montato un sovrapponte provvisorio, poi rimosso al termine delle operazioni. Durante l’intervento, coordinato con la Polizia locale dell’Unione Valdera e il Comune, la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia all’altezza dell’incrocio con via di Montecastello, con deviazioni anche sulle strade limitrofe.

La seconda operazione seguirà le stesse modalità. La chiusura scatterà alle 21 di giovedì 3 dicembre e resterà in vigore fino alle 5 di venerdì 4 dicembre. I percorsi alternativi saranno indicati dalla segnaletica temporanea.

Last modified: Novembre 27, 2026