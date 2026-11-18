Written by Redazione• 2:31 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Lunedì 23 novembre alle 16.30 l’incontro pubblico promosso da La Città Ecologica. In programma interventi tecnici e un confronto sulle scelte necessarie per ridurre l’uso dei combustibili fossili.

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa de La Città Ecologica.

Come realizzare la transizione energetica, integrare le fonti rinnovabili e ripensare i consumi? Sono le domande al centro di “Transizione energetica: verso un futuro tutto rinnovabile”, l’incontro organizzato dall’associazione ambientalista La Città Ecologica APS per lunedì 23 novembre alle 16.30 nella Sala Convegni della Stazione Leopolda.

Dopo l’introduzione del presidente Pierluigi D’Amico, l’ingegnere Terenzio Longobardi interverrà sul tema “Perché la transizione energetica e come farla”. Seguirà l’ingegnere Stefano Tiribuzi con “Come integrare le FER in Italia. Gas o nucleare?”, un approfondimento sul rapporto tra fonti rinnovabili e fonti programmabili e sulle opzioni disponibili.

Il confronto si allargherà poi agli aspetti economici, sociali e culturali. Tommaso Luzzati, docente di Economia politica all’Università di Pisa, e Bruno Mazzara, docente di Psicologia sociale alla Sapienza di Roma, proporranno due relazioni nell’ambito del tema “Energia, stili di vita e crisi eco-climatica. Una grande sfida per il nostro futuro”. Al centro, il passaggio da modelli fondati sull’abbondanza di energia a una maggiore attenzione al risparmio energetico.

Prima del dibattito conclusivo, l’ingegnere Lorenzo Frattali illustrerà il ruolo delle Comunità Energetiche Rinnovabili, le CER.

L’obiettivo dell’associazione è affrontare la transizione anche attraverso dati e valutazioni quantitative, mettendo a fuoco gli interventi necessari per ridurre le emissioni e la dipendenza dai combustibili fossili.

Nel presentare l’iniziativa, La Città Ecologica critica la distanza tra il sostegno dichiarato alle rinnovabili e le opposizioni ai singoli impianti, attribuendo a questa contraddizione una parte dei ritardi, anche in Toscana. Il convegno intende quindi offrire elementi di approfondimento sulle scelte tecnologiche e sui cambiamenti nei comportamenti quotidiani.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Last modified: Novembre 18, 2026