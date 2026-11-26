Written by Redazione• 2:52 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

Al convegno della Città Ecologica si è discusso di come coprire il fabbisogno elettrico invernale, ridurre i consumi e sviluppare le comunità energetiche. Annunciato un nuovo incontro sull’adattamento ai cambiamenti climatici

PISA – Come garantire la fornitura di elettricità in inverno, quando il fotovoltaico produce meno? È una delle domande al centro del convegno sulla transizione energetica organizzato dall’associazione La Città Ecologica alla Stazione Leopolda. In apertura, il presidente Pierluigi D’Amico ha indicato tre priorità per ridurre l’uso dei combustibili fossili: grandi impianti solari ed eolici, sistemi di accumulo per compensare le variazioni nell’arco della giornata e soluzioni per coprire il calo stagionale della produzione.

L’ingegnere Terenzio Longobardi ha sostenuto che gli impianti su tetti e pensiline, da soli, non sono sufficienti a coprire il fabbisogno della transizione. Ha richiamato anche il peso dei trasporti nei consumi energetici nazionali e l’importanza di investire nella mobilità urbana, a partire dalla tranvia di Pisa.

L’ingegnere Stefano Tiribuzi, esaminando gli scenari al 2050, ha stimato che il calo invernale della produzione richiederebbe un’integrazione pari a circa il 10% del fabbisogno elettrico annuo. Tra le soluzioni illustrate, la possibilità di usare l’elettricità solare prodotta in eccesso d’estate per ottenere metano di sintesi, da utilizzare nei mesi freddi.

Tommaso Luzzati, docente di Economia politica all’Università di Pisa, e Bruno Mazzara, docente di Psicologia sociale alla Sapienza di Roma, hanno affrontato il tema del risparmio energetico e delle abitudini di consumo. L’ingegnere Lorenzo Frattali ha illustrato il ruolo delle comunità energetiche rinnovabili. D’Amico ha annunciato un nuovo appuntamento dedicato all’adattamento ai cambiamenti climatici.

Le presentazioni e il video del convegno sono disponibili sul sito della Città Ecologica.

Last modified: Novembre 26, 2026