Written by Redazione• 9:06 am• Pisa, Attualità, Cronaca, Cronaca, Pontedera

PONTEDERA– Tragedia ferroviaria nella tarda serata a Pontedera, dove una persona ha perso la vita, un uomo di 56 anni, dopo essere stata investita da un treno merci in transito nei pressi della stazione ferroviaria.

L’incidente si è verificato intorno alle 23:30, mentre il convoglio merci stava viaggiando in direzione Pisa. Per cause ancora in corso di accertamento, la persona è stata travolta dal treno. Purtroppo, l’impatto si è rivelato fatale.

Sul luogo della tragedia è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa, proveniente dal Distaccamento di Cascina. I soccorritori hanno collaborato con gli altri enti presenti sul posto, provvedendo alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente.

Presente anche il personale sanitario del 118, ma per la persona investita non c’è stato nulla da fare.

Restano da chiarire le circostanze esatte dell’accaduto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica della tragedia.

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Last modified: Novembre 18, 2026