Tradizioni, avviato il progetto con le scuole per la candidatura della Luminara a patrimonio culturale Unesco

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Sedici classi in visita alla Mostra permanente delle tradizioni a palazzo Gambacorti

PISA – È iniziato con l’avvio del nuovo anno scolastico il progetto che coinvolge i 7 istituti comprensivi statali e un istituto paritario della città in un percorso di conoscenza e promozione delle tradizioni storiche di Pisa. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della candidatura della Luminara di San Ranieri all’iscrizione nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco.

Il progetto prevede il coinvolgimento di classi quinte della scuola primaria e di classi della scuola secondaria di primo grado di ciascun istituto, attraverso un programma che comprende laboratori nelle scuole, seminari dedicati alla Luminara e visite alla Mostra permanente delle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa. Dall’inizio di ottobre, sedici classi hanno visitato gli spazi espositivi, situati al piano terreno di palazzo Gambacorti, dove il percorso museale permette di approfondire la conoscenza delle principali tradizioni storiche cittadine. Gli alunni in visita appartenevano a otto classi quinte della primaria e otto classi prime della scuola media. Nelle prossime settimane le attività proseguiranno con le iniziative organizzate all’interno degli istituti scolastici cittadini.

«Il coinvolgimento delle scuole – dichiara l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini – è una delle attività legate al percorso di candidatura della Luminara a patrimonio Unesco, avviato dall’Amministrazione comunale con la costituzione del Comitato scientifico e del Comitato tecnico operativo. Il nostro obiettivo è valorizzare la Luminara non soltanto come evento che ogni anno, la sera del 16 giugno, illumina i Lungarni con oltre centomila lampanini, ma anche come patrimonio di conoscenze, competenze e tradizioni da trasmettere alle nuove generazioni, per garantirne la continuità. Attraverso laboratori, seminari e visite alla Mostra a palazzo Gambacorti, vogliamo far conoscere ai ragazzi la storia delle tradizioni pisane e stimolare il loro interesse a parteciparvi in prima persona. Tra loro ci sono i futuri canottieri del Palio di San Ranieri, coloro che parteciperanno all’accensione dei lampanini, i figuranti in costume del corteo delle Antiche Repubbliche Marinare e del Gioco del Ponte. La partecipazione registrata finora e l’entusiasmo dei ragazzi sono segnali positivi, e accompagnare personalmente tanti giovani alla scoperta della Mostra, raccontando loro il valore e la storia delle nostre tradizioni, è stata un’esperienza molto significativa. Ci auguriamo che questa curiosità si trasformi in un interesse duraturo e nella voglia di diventare, a loro volta, protagonisti degli eventi che costituiscono l’identità di Pisa e la sua tradizione».

«La Luminara – commenta l’assessore alla scuola del Comune di Pisa, Riccardo Buscemi – è patrimonio dei pisani e spero prossimamente dell’umanità, grazie anche al supporto dei nostri alunni che hanno aderito con entusiasmo, insieme ai propri dirigenti scolastici e docenti, alla mobilitazione per ottenere questo importante riconoscimento. Con domande, sollecitazioni, spunti, proposte e curiosità hanno partecipato a questi primi giorni del progetto con le visite alla nostra Mostra delle tradizioni storiche, proseguendo poi nelle prossime settimane con seminari nelle rispettive scuole e soprattutto con i loro elaborati e disegni. Sarà interessante e costruttivo, andando avanti in questo percorso che coinvolge così tanti alunni e ragazzi, scoprire i loro sentimenti e come vivono la nostra più bella manifestazione cittadina».

Il percorso di candidatura era entrato in una fase operativa nei mesi scorsi con la costituzione, da parte della Giunta comunale, di un Comitato scientifico e di un Comitato tecnico operativo, incaricati di seguire la preparazione del dossier. Il coordinamento scientifico è affidato al professor Andrea Iacomoni della Sapienza di Roma, che partecipa anche alle attività con le scuole.

Le visite si svolgono nella Mostra permanente delle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, aperta nel giugno 2024 e arricchita da un nuovo allestimento inaugurato lo scorso 30 maggio. Il percorso espositivo accompagna i visitatori alla scoperta della Luminara di San Ranieri, del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, del Palio di San Ranieri, del Gioco del Ponte e del Capodanno Pisano, attraverso spazi e contenuti dedicati agli eventi che scandiscono la storia e la vita della città.

Last modified: Ottobre 23, 2026