Torre di Pisa, ingresso gratuito per i pisani. Garzella: “Dopo dieci anni è tempo di riprendere la questione”

Written by Redazione• 11:02 am• Pisa, Politica

Giovanni Garzella: «Il Consiglio Comunale torni a discutere una proposta che aveva raccolto un ampio consenso. Perché lasciarla cadere nel dimenticatoio?»

PISA – “Circa dieci anni fa, sulle pagine de Il Tirreno, veniva riportata una notizia che suscitò interesse e aspettative: i consiglieri comunali si erano espressi favorevolmente sulla possibilità di consentire ai cittadini pisani l’ingresso gratuito alla Torre di Pisa“, afferma Giovanni Garzella .

“Il titolo dell’articolo era chiaro: «Torre, ingresso gratis per tutti i pisani. I consiglieri dicono sì». Si parlava di un’iniziativa che avrebbe rafforzato il legame tra la città, i suoi abitanti e uno dei monumenti più conosciuti al mondo, riaprendo anche il confronto con l’Opera della Primaziale Pisana. A distanza di circa dieci anni, tuttavia, quella proposta non ha trovato concreta attuazione. E allora mi domando: perché non ripartire proprio da lì? La Torre di Pisa rappresenta certamente un patrimonio dell’umanità, ma è anche parte della storia quotidiana e dell’identità dei pisani. Sarebbe ragionevole riconoscere ai residenti una possibilità di accesso gratuito, eventualmente attraverso modalità concordate con l’Opera della Primaziale Pisana, nel rispetto delle esigenze di conservazione, sicurezza e gestione del monumento. Non si tratta di mettere in discussione il ruolo dell’Opera, alla quale va riconosciuto il lavoro svolto nella tutela e nella valorizzazione del complesso monumentale di Piazza dei Miracoli. Si tratta, piuttosto, di riaprire un confronto su una proposta che già dieci anni fa aveva incontrato il favore di esponenti del Consiglio Comunale. Ritengo che il Consiglio Comunale di Pisa possa riprendere in mano la questione, verificare quali ostacoli abbiano impedito fino a oggi di arrivare a una soluzione e promuovere un nuovo confronto con l’Opera della Primaziale. Si potrebbero valutare diverse possibilità: l’accesso gratuito per i residenti in determinate giornate, un numero programmato di ingressi annuali oppure altre formule compatibili con le caratteristiche del monumento. L’importante è tornare a discuterne e cercare una soluzione concreta. Dieci anni sono un periodo sufficientemente lungo per chiedersi perché una proposta che aveva raccolto consenso sia rimasta senza seguito. Per questo rivolgo un invito al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e a tutti i consiglieri, di maggioranza e di opposizione, affinché valutino la possibilità di riportare l’argomento all’attenzione dell’assemblea cittadina. Non credo che una questione come questa debba avere un colore politico. Riguarda Pisa e i pisani. Se dieci anni fa c’erano le condizioni per discuterne insieme, perché non dovrebbero esserci oggi?“, conclude la nota stampa di Giovanni Garzella.

Last modified: Novembre 1, 2026