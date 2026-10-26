Torna “Mezzana Paese Mio”: due giorni di festa ed eventi per grandi e piccoli

Written by Redazione• 2:43 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

MEZZANA – Giovedì 29 e venerdì 30 ottobre torna uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno sul Lungomonte Pisano. È tutto pronto per “Mezzana Paese Mio”, la manifestazione organizzata dal Centro Commerciale Naturale di San Giuliano Terme e Confcom Confcommercio Pisa, con il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme che porterà due giornate di festa nella frazione sangiulianese con un ricco programma per tutte le età pensato per coinvolgere famiglie, bambini e visitatori.

Anima e organizzatrice della manifestazione è Laura Grassi, referente per Mezzana del Centro Commerciale Naturale di San Giuliano Terme e titolare della Bottega del Goloso: “Il successo delle ultime due edizioni ci ha spinto a dare un nuovo impulso alla festa, rispondendo alla grande voglia di tutta la comunità di far rivivere un evento che per anni ha animato Mezzana” – spiega Grassi. “Quest’anno la fiera si appresta ad un vero salto di qualità con eventi e attrazioni che vogliono valorizzare il tessuto commerciale e gli spazi del paese. Un evento capace di unire chi vive e lavora a Mezzana e coinvolgere importantissime come la Scuola Elementare “G. Mameli” e la Misericordia del Lungomonte”.

“Ci siamo messi immediatamente a disposizione del Ccn di San Giuliano Terme garantendo tutto il nostro supporto per questa iniziativa: gli eventi sono fondamentali per promuovere le attività di vicinato e i pubblici esercizi e contribuire a rendere i paesi più attrattivi e accoglienti” afferma il direttore generale di ConfCom Pisa Federico Pieragnoli.

“Mezzana Paese Mio” è una bellissima occasione per vivere il paese, sostenere il commercio locale e condividere momenti di festa, sicuramente una delle manifestazioni apprezzate su tutto il territorio comunale” afferma il presidente del Centro Commerciale Naturale di San Giuliano Terme Stefano Ferrini.

“Siamo grati al Centro commerciale naturale, a Confcommercio e alle altre realtà, come la Misericordia del Lungomonte e la Fondazione “Casa Cardinale Maffi”, per l’organizzazione di una delle manifestazioni più attese, non solo di Mezzana, ma nche delle frazioni vicine come Agnano, Colignola e Campo – dice il sindaco Matteo Cecchelli-: è un momento di festa popolare che, negli anni, ha allietato e fatto divertire famiglie e generazioni di bambini del nostro territorio. Custodire la memoria e le tradizioni popolari vuol dire anche dare continuità a manifestazioni come questa”

Giovedì 29 ottobre, per l’intera giornata, via Toniolo ospiterà il mercato con banchi caratteristici di dolciumi, confezioni e calzature, affiancati dal mercatino dell’ingegno e dell’artigianato, per offrire ai visitatori un’occasione di shopping e scoperta tra prodotti, idee e creazioni originali.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, spazio ai più piccoli con le attività di animazione curate dalla scuola di circo Fourmonkey, in programma presso l’area del Bar Mauro. Un momento di divertimento e coinvolgimento pensato per rendere la manifestazione un’occasione di festa per tutta la famiglia.

Il programma proseguirà venerdì 30 ottobre, alle ore 15, con “Aspettando Halloween – Caccia al tesoro”, l’iniziativa dedicata ai bambini che si svolgerà nel giardino della Scuola Primaria G. Mameli tra giochi e avventure da brividi.

Last modified: Ottobre 26, 2026