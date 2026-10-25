Tommaso Marras: “Abbiamo reagito alla grande dopo il gol del Verona. Siamo un gruppo sano e forte”

Written by Redazione• 8:04 pm• Pisa SC

PISA – E’ Tommaso Marras il protagonista del “Bentegodi”. Il suo splendido tiro al volo al minuto 84 ha consentito al Pisa di pareggiare la sfida contro il Verona. E’ il secondo sigillo della stagione. Dopo il gol alla Cremonese (sempre da subentrato) è arrivato anche quello del pari contro i gialloblù. Marras aveva punito anche l’Empoli portando in vantaggio i nerazzurri nella prima gara di Coppa, il primo impegno stagionale del Pisa. Queste le parole dell’attaccante del Pisa nel dopo gara ai microfoni di 50 Canale.

di Antonio Tognoli

SUL GOL E LA PARTITA. “Ci ho creduto e per fortuna è andata bene. Dopo lo svantaggio abbiamo reagito bene attaccando il Verona che stava subendo. Non meritavamo di perdere. Siamo una squadra che ha un ampia scelta, per il mister non è facile scegliere, ma noi siamo un gruppo sano, forte ed unito. Non ci sono invidie tra noi. E’ ovvio che tutti vorrebbero giocare dal primo minuto, però si gioca in undici e quindi bisogna accettare di volta in volta le scelte che il mister fa“.

SUI COMPAGNI D’ATTACCO. “Pittarello e Petagna sono due giocatori che spalle alla porta fanno un lavoro incredibile, chiunque dei due giochi per noi va bene. Sono due giocatori forti ed importanti per tutto il gruppo“.

Last modified: Ottobre 25, 2026