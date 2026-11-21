Written by Redazione• 9:41 pm• Pisa SC

EMPOLI – Tifosi nerazzurri presenti in numero ridotto, solo 384, allo stadio “Carlo Castellani Computer Gross Arena” a causa delle ennesime restrizioni e questo in una trasferta nella quale, fra le due tifoserie, c’è un rapporto di assoluto rispetto.

di Maurizio Ficeli

Fra gli striscioni si potevano notare quelli del gruppo San Romano, di Ponsacco e del Club Autonomo oltre a diverse bandiere rossocrociate in una trasferta così vicina che senza certe assurde limitazioni avrebbe portato nell’impianto empolese molti più tifosi dalla città della Torre Comunque un buon colpo d’occhio e applausi all’entrata in campo della squadra per il riscaldamento. Grande rispetto fra le due tifoserie come si sapeva del resto. Inizia la gara ed i tifosi nerazzurri imbastiscono i cori di sostegno “Siamo qui perché devi vincere” seguito dall’inno cantato del Pisa “Dalla Cittadella fino al mar ecc.”. Nerazzurri subito in vantaggio al 2′ con Pittarello e la tifoseria pisana esplode urlando un poderoso “Pisa,Pisa!!”. Applausi dei Pisani quando i tifosi empolesi hanno ricordato “Dona”una tifosa nerazzurra deceduta in questi giorni.

“Io che amo solo te, il mio Pisa Sporting Club.. “seguito da “Ale ale Pisa!! Ed i nerazzurri portano in fondo una vittoria importante con la squadra che va a festeggiare sotto il settore dei tifosi ospiti festanti.

Per ultimo, riguardo a questi divieti assurdi specie fra tifoserie che si rispettano come hanno dimostrato anche quelle di Empoli e Pisa, la presidentessa del Centro di Coordinamento, che fa parte della Federtifosi ha annunciato che sabato scorso 14 novembre ha avuto una riunione con altri centri di coordinamento riguardo alle decisioni dell’Osservatorio e c’è fiducia in un cambiamento nel futuro. E tutti noi lo auspichiamo!.

Last modified: Novembre 21, 2026