Thomas Esteves: “Una vittoria mancata. Ho giocato una gara normale posso fare meglio”

Scritto da admin• 7:32 pm• Pisa SC

PISA – Uno dei migliori in campo tra Pisa e Reggiana è stato sicuramente il portoghese Thomas Esteves impiegato prima come esterno e poi come centrale di centrocampo.

di Antonio Tognoli

“Nel secondo tempo siamo stati molto più aggressivi. Questa è una vittoria mancata. La mia prestazione è stata normale posso fare sicuramente di più. Non sono uno dei leader dello spogliatoio ci sono tanti giocatori più vecchi di me. Il gioco del mister mi piace e se lo facciamo bene da qui alla fine ne perdiamo poche. Mi trovo bene ovunque il mister mi faccia giocare. Sull’occasione che mi è capitata nella ripresa potevo fare di più. Peccato non aver segnato. Alla fine del primo tempo tutto sapevamo che potevamo e dovevamo fare di più. Alla fine potevamo anche vincere, peccato non averlo fatto. Bonfanti è un gran giocatore oggi lo ha dimostrato si è subito inserito ed ha fatto anche gol”.

Condividi la notizia:

Last modified: Gennaio 13, 2024