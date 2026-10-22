Tesi sulla cooperazione, sei premi per gli studenti dell’Università di Pisa

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Legacoop Toscana e Fondazione NOI mettono a disposizione 4.500 euro. Domande entro il 31 maggio 2027 per chi si laurea entro la sessione di aprile.

PISA- Sei premi per le migliori tesi dedicate all’impresa cooperativa, al mutualismo e al loro ruolo nell’economia e nella società. È aperta la quinta edizione del bando promosso da Legacoop Toscana, con la collaborazione e il sostegno economico della Fondazione NOI – Legacoop Toscana, rivolto agli studenti dell’Università di Pisa.

Sono disponibili tre premi da 500 euro per le tesi di laurea triennale e tre da 1.000 euro per quelle magistrali o magistrali a ciclo unico, per un totale di 4.500 euro.

L’opportunità riguarda chi conseguirà il titolo entro la sessione di aprile 2027. Le tesi dovranno approfondire la cooperazione e il mutualismo dal punto di vista giuridico, economico o sociale, considerando il ruolo delle imprese cooperative nel contesto locale, nazionale o internazionale. La scadenza per presentare domanda è il 31 maggio 2027.

«Con questo bando, sosteniamo chi studia e approfondisce la cooperazione e il mutualismo come vere alternative economiche», afferma Irene Mangani, presidente della Fondazione NOI, sottolineando l’obiettivo di offrire alle nuove generazioni strumenti e conoscenze per costruire modelli d’impresa attenti alla giustizia sociale e al territorio.

Per Enza Pellecchia, prorettrice per la coesione della comunità universitaria e per il diritto allo studio, promuovere la ricerca su questi temi significa contribuire alla formazione di cittadini capaci di unire competenze professionali, responsabilità sociale e attenzione al bene comune.

Il bando rientra nel progetto Ateneo Cooperativo, che coinvolge le Università di Pisa, Firenze e Siena. Dal 2018 sono state premiate nei tre atenei oltre trenta tesi, con riconoscimenti per un valore complessivo di quasi 40mila euro. Il progetto comprende anche formazione, percorsi di inserimento lavorativo e iniziative per favorire la nascita di nuove cooperative.

Informazioni e modalità di partecipazione sono disponibili su legacooptoscana.coop/ateneo-cooperativo.

Last modified: Ottobre 22, 2026