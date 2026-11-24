Written by Redazione• 11:26 am• Pisa, Attualità, Politica

Gualtieri: “Gli strumenti ci sono, ora tocca a noi farli arrivare nei luoghi di lavoro pisani“

PISA – Anche la Fisascat Cisl Pisa ha partecipato all’Assemblea dei Mille, che ha riunito oggi oltre mille delegate e delegati all’Auditorium del Palazzo dei Congressi di Firenze. Al centro il contributo della categoria al Libro Verde della Cisl per il Patto sociale: lavoro domenicale e festivo, part-time involontario, stagionalità nel turismo e lavoro domestico.

«L’Assemblea dei Mille ha dimostrato che la Fisascat Cisl è una grande comunità che parte dai luoghi di lavoro, e Pisa ne è stata parte attiva», dichiara Alessandro Gualtieri, commissario della Fisascat Cisl Pisa e segretario generale della Fisascat Cisl Toscana. «Quello che abbiamo ascoltato a Firenze lo viviamo ogni giorno anche nel nostro territorio: nei supermercati e nei negozi, dove domeniche e festivi lavorati sono ormai la regola; negli appalti di pulizie e servizi di ospedali, università ed enti pubblici, dove il part-time involontario, le riduzioni dei servizi e i cambi d’appalto mettono a rischio salari e orari; nel turismo, dove la stagionalità lascia troppe persone senza reddito per mesi; nelle RSA e nei servizi di cura, dove gli organici non bastano più.»

«Ora gli strumenti ci sono: il Libro Verde della Cisl e l’accordo quadro del 12 novembre, che mette fuori gioco i contratti pirata, tutela i salari quando i rinnovi ritardano e li difende dall’inflazione. Tocca a noi farli arrivare nelle buste paga e nella vita delle persone», prosegue Gualtieri. «A Pisa lo stiamo già facendo negli appalti, a partire dal lavoro per consolidare gli orari di chi ha un part-time che non ha scelto: è la stessa strada indicata a Firenze dalle lavoratrici delle pulizie ospedaliere. Nei prossimi mesi porteremo questi temi nelle assemblee nei luoghi di lavoro e nella contrattazione aziendale e territoriale: un tetto alle domeniche lavorate, più ore garantite, una flessibilità contrattata e pagata. E ci prepareremo alla sfida delle RSU investendo sulla formazione delle nostre delegate e dei nostri delegati, che sono il primo presidio di tutela nei luoghi di lavoro.»

Per la Toscana è intervenuta Cristina Palade, delegata della Fisascat Cisl Toscana Nord e operatrice sociosanitaria in RSA, denunciando le gare al massimo ribasso e i parametri assistenziali regionali fermi al 2004, chiedendo organici adeguati alla gravità degli ospiti e la valorizzazione del lavoro di cura.

Il segretario generale della Fisascat Cisl, Vincenzo Dell’Orefice, ha sottolineato il protagonismo delle delegate e dei delegati, richiamando le priorità della categoria contenute nelle 137 proposte del Libro Verde della Cisl. Ha inoltre evidenziato il valore dell’accordo quadro del 12 novembre su rappresentanza, contratti e salari, ribadendo la necessità di una legge sulla rappresentatività per contrastare il dumping contrattuale e l’importanza della sfida del passaggio dalle RSA alle RSU.

Dell’Orefice ha richiamato gli effetti della liberalizzazione delle aperture commerciali, ricordando la chiusura di 156mila attività tra il 2012 e il 2025 e il contributo del terziario, che rappresenta un terzo del «popolo dell’Irpef». Ha inoltre denunciato lo squilibrio tra contributi versati e prestazioni ricevute negli ammortizzatori sociali e il problema dei «pensionati di serie B», spesso penalizzati da una vita lavorativa a part-time.

«I diritti non si conquistano con approssimazioni e slogan urlati, ma si costruiscono con il lavoro paziente», ha concluso, perché «le radici più profonde sono quelle che crescono più lentamente».

Nelle conclusioni, la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola ha ricordato che nel terziario lavorano 9,6 milioni di persone e che qui «il lavoro rischia di valere meno», indicando più ore garantite per i part-time, un tetto alle domeniche lavorate e una flessibilità «contrattata e pagata». «Le persone vi giudicheranno dai fatti», ha detto ai delegati.

Last modified: Novembre 24, 2026