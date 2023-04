Ternana – Pisa 2-1. Moreo illude, nella ripresa un brutto Pisa e in tre minuti le Fere la ribaltano

Scritto da admin• 3:21 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa si butta via e dopo un buon primo tempo in cui aveva messo in discesa la partita con un gran gol di Moreo, il secondo stagionale, nella ripresa cade sotto gli attacchi della Ternana che prima manca a più riprese il bersaglio grosso complice un ottimo Nicolas, poi in tre minuti capitola due volte prima su un rigore deciso dalla sala Var per un fallo di mano di Caracciolo e realizzato da Favilli e poi su un invezione del pisano Favilli (gol e assist) per Falletti che realizza il suo quarto gol stagionale e dà il successo a Cristiano Lucarelli e la sua Ternana. Per il Pisa una sconfitta preoccupante per come si è materializzata.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Mister Luca D’Angelo deve rinunciare ancora una volta a Touré, ma recupera Esteves e Masucci portando entrambi in panchina. Confermata la difesa rimasta imbattuta contro il Cagliari: davanti a Nicolas ci sono Caracciolo e Barba con Calabresi e Beruatto esterni. Debutto dal primo minuto per Zuelli sulla mediana assieme a Nagy e Marin. In attacco tridente formato da Morutan e Moreo leggermente un passo indietro rispetto a Torregrossa. La Ternana, in silenzio stampa, schiera Iannarilli tra i pali Sorensen e Mantovani al centro della difesa, Diakite e Corrado esterni. Coulibaly, l’ex Di Tacchio e Agazzi a centrocampo. Falletti e Palumbo un passo indietro rispetto all’unica punta, il pisano Favilli.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia azzurrina, Ternana nella classica casacca rossoverde. Inizio della gara a gran ritmo. Ci prova Torregrossa addiritura dai 40 metri, palla largamente a lato. E’ il Pisa a gestire in questi primi minuti. Motutan cerca di innescare Moreo lanciato a rete, palla però troppo lunga. Il Pisa mette in apprensione la Ternana: cross da sinistra con Diakitè che anticipa tutti poi Iannarilli spazza. Al 6′ però il Pisa passa in vantaggio: cross al bacio dalla sinistra di Beruatto per l’esterno al volo di Moreo che supera Iannarilli: 1-0. Pisa in vantaggio. Grande azione avviata da Morutan con Zuelli che ha lasciato la palla a Beruatto, il quale ha lasciato partire un traversone per Stefano Moreo che questa volta non ha fallito il bersaglio. Secondo per Stefano Moreo. La Ternana accusa il colpo, il Pisa non si ferma. Gran palla di Morutan per Torregrossa che stoppa con il petto, ma il suo sinistro è deviato in corner da Iannarilli. Grande parata dell’estremo difensore della Ternana, che tiene a galla i suoi. Gara a senso unico. Al 20′ ancora una grande discesa di Beruatto devastante sulla corsia mancina, colpo di testa di Torregrossa, Iannarilli blocca in due tempi. E’ un bel Pisa, al cospetto di una Ternana francamente a tratti imbarazzante. Al 33′ Miele assegna il rigore alle Fere per un contatto Nicolas-Falletti che di fatto non esiste. Miele viene richiamato al Var, va a rivedere l’azione e cambia idea. Decisione giusta visto la chiarezza delle immagini dove si nota che non c’è assolutamente il fallo di Nicolas. Nel finale di primo tempo Nicolas anticipa Favilli lanciato a rete costretto a commettere fallo. Nel recupero la Ternana va vicinissima al pareggio sugli sviluppi di un corner, l’ex Livorno Agazzi con un destro appena dentro l’area colpisce la parte superiore della traversa con Nicolas comuque che era sembrato sulla traiettoria. Si va al riposo comunque con i nerazzurri in vantaggio per il gol realizzato dopo sei minuti da Stefano Moreo.

IL SECONDO TEMPO. Nessun cambio per Ternana e Pisa ad inizio ripresa. I locali iniziano la ripresa con un buon piglio. Su azione d’angolo Diakite anticipa tutti e Nicolas devia sulla traversa. Poco dopo colpo di testa di Sorensen su traversone di Falletti, palla sull’esterno della rete. Nel frattempo prima ammonizione del match per l’ex nerazzurro Di Tacchio. Mister D’angelo vede un inizio incerto dei suoi e cambia: fuori Zuelli e Torregrossa, dentro Gargiulo e Gliozzi. E’ ancora perciolosa la Ternana. Cross da destra di Falletti per la testa di Coulibaly, palla a lato di poco. Cambio anche per Lucarelli: fuori Di Tacchio e dentro Partipilo. La Ternana ha un altra grande occasione questa volta in contropiede con Falletti che fa viaggiare Corrado che dalla sinistra lascia partire un tiro che termina alto. Soffre troppo il Pisa. La Ternana prosegue nei suoi attacchi: Favilli anticipa di testa Nicolas, ma la sfera termina alta. I rossoverdi protestano per una manata di Nicolas su Favilli, Miele però lascia correre. Brividi ancora per il Pisa che non riesce ad uscire dalla sua metà campo. Ancora una volta Nicolas salva, prima uscendo con i piedi e poi salvando su conclusione di Partipilo. Dalla parte opposta Morutan cerca di alleggerire la pressione, ma viene fermato al limite da Agazzi. Al 70′ Miele concede il rigore alla Ternana, dopo aver rivisto l’azione al Var, per un tocco di mano di Caracciolo. Sul dischetto il pisano Favilli (72′) tiro centrale palla alle spalle di Nicolas: 1-1. La Ternana ci crede, Coulibaly di testa va vicino al vantaggio. Poco dopo però arriva il vantaggio della Ternana: Palumbo a destra serve Favilli, il quale di sinistro imbecca Falletti, che con il destro supera Nicolas: 2-1. Situazione ribaltata in pochi minuti per le Fere. Falletti esulta si toglie la maglia e viene ammonito. Lucarelli a questo punto si cautela: fuori Favilli e Falletti. D’Angelo viceversa vuole il pari ed inserisce Masucci e Sibilli al posto di Moreo e Nagy. Iannarilli blocca un traversone da sinistra di Gargiulo. Sono sei i minuti di recupero concessi da Miele. Ma il Pisa non ne ha più e lascia altri tre punti al Liberati.

TERNANA – PISA 2-1



TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani, Corrado; Coulibaly (84′ Cassata), Di Tacchio (61′ Partipilo), Agazzi; Falletti (77′ Proietti), Palumbo (85′ Defendi); Favilli (77′ Donnarumma). A disp. Krapikas, Capanni, Capuano, Paghera, Ghiringhelli, Bogdan, Martella. All. Cristiano Lucarelli.



PISA (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Barba, Beruatto; Zuelli (57′ Gargiulo), Nagy (82′ Sibilli), Marin; Moreo (82′ Masucci), Morutan (69′ Tramoni M.); Torregrossa (57′ Gliozzi). A disp. Livieri, Hermannsson, Mastinu, Esteves, Sussi, Rus, Tramoni L.. All. Luca D’Angelo.

RETI: 6′ Moreo (P); 72′ Favilli (T, rig.), 75′ Falletti (T)

ARBITRO: Miele della sezione di Nola

NOTE: giornata fresca e ventilata. Ammoniti Di Tacchio (T), Falletti (T), Beruatto (P), Mantovani (T), Angoli 7-1. Rec pt 1′; st 6′.

Last modified: Aprile 16, 2023