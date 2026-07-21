Tennis. Campionati italiani di seconda categoria al Tc Cagliari: avanzano anche Capasso, Rocco, De Filippo, Boscarini e Prato

Written by Redazione• 7:13 pm• Pisa, Sport

Avanza il napoletano Giuseppe Caparco, testa di serie numero tre. E vanno agli ottavi anche il veronese Paolo Boscarini, l’azzurrino del Tc Cagliari Lorenzo Rocco, il romano Gian Rocco De Filippo e il marchigiano Achille Prato. Sono i verdetti delle gare della mattina dei campionati italiani di seconda categoria di tennis in corso di svolgimento a Cagliari.

Mercoledì 22 luglio l’esordio del campione uscente Alessandro Ingarao contro il romano Kelvin Marena. Oggi sul centrale Caparco ha lanciato qualche segnale allo scudettato siracusano: ha fatto valere esperienza e palleggio sul bresciano Matteo Paolo Yoska Salvi. E ha risolto tutto in due set: 6-2, 6-3. Dovrà confermarsi con De Filippo. Sul “centralino” vita facile anche per il padrone di casa Rocco che, con il 6-0, 6-3 contro il ligure Bonaiti, raggiunge agli ottavi il compagno di squadra Nicola Porcu.

Match del giorno la indecifrabile (almeno nei primi due set) sfida tra il romano De Filippo e l’altro portacolori del Tc Cagliari Samuele Porcu. L’atleta del Canottieri vince la prima frazione 6-4. Poi nel secondo parziale crolla e subisce un eloquente 0-6 dal sardo. De Filippo sembra già al tappeto. Ma al terzo set si risolleva. E vince 6-3. Prato, per non fare brutta figura con il compagno di squadra della Beretti Grottamare Boagnon agli ottavi giá da ieri, passa il turno anche lui: 6-4, 6-0, niente da fare per il leccese Paolo Vito Domenico Laviola. Vittoria anche per il veneto Boscarini: sul campo 13 ha eliminato con un doppio 6-3 il solido Massimo Ruspaggiari, circolo tennis Albinea. In corso anche il torneo di doppio: finale con assegnazione dello scudetto in programma venerdì.

Boscarini b. Ruspaggiari 6-3, 6-3

De Filippo G. R. b. Porcu S. 6-4, 0-6, 6-3

Caparco b. Salvi 6-2, 6-3

Prato b. Laviola 6-4, 6-0

Rocco b. Bonaiti 6-0, 6-3

Last modified: Luglio 22, 2026