Telline, raccolta sospesa in tre zone tra Gombo e Tirrenia: stop precauzionale

Written by Redazione• 11:56 am• Pisa, Attualità, San Giuliano Terme, Tirrenia, TOP NEWS HOME PAGE

Il provvedimento dell’USL riguarda esclusivamente i banchi naturali indicati. La sospensione è dovuta all’impossibilità di effettuare i campionamenti periodici, non a risultati sanitari sfavorevoli

PISA – Stop temporaneo alla raccolta e alla commercializzazione delle telline provenienti da tre specifiche zone di produzione del litorale pisano. L’Azienda USL Toscana Nord Ovest ha disposto la sospensione della classificazione sanitaria dei banchi naturali del Gombo, nei territori di Pisa e San Giuliano Terme, e di quello situato in corrispondenza del Centro CONI a Tirrenia.

Il provvedimento ha carattere precauzionale ed è legato alla temporanea impossibilità di svolgere i campionamenti periodici necessari per verificare il mantenimento dei requisiti sanitari. Non deriva quindi da esiti analitici sfavorevoli.

La misura non riguarda tutte le telline commercializzate sul territorio, ma esclusivamente quelle eventualmente raccolte nelle tre aree interessate.

La sospensione resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni necessarie per effettuare i controlli e all’acquisizione dei successivi esiti favorevoli.

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Last modified: Ottobre 28, 2026