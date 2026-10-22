Teatro e inclusione, a Pisa riparte il laboratorio con AIPD

Written by Redazione• 1:16 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Prima prova gratuita giovedì 29 ottobre all’Auditorium Fibonacci. Gli incontri sono aperti anche a chi non ha esperienza sul palcoscenico

PISA – Riparte giovedì 29 ottobre, con una prova aperta e gratuita, il laboratorio teatrale realizzato in collaborazione con AIPD Pisa, l’Associazione Italiana Persone Down. L’appuntamento è dalle 18 alle 20 all’Auditorium Fibonacci, in via San Lorenzo 1.

Il percorso, con la regia di Lamberto Giannini, Margherita Furlan e Virginia Mugnaini, propone il teatro come occasione di incontro, espressione e condivisione, mettendo al centro la creatività e l’inclusione.

Non sono richieste esperienze teatrali né particolari capacità di recitazione: il laboratorio si rivolge a chi desidera mettersi in gioco, sperimentare le proprie possibilità espressive e partecipare a un’esperienza di gruppo.

Gli incontri si svolgeranno ogni giovedì, dalle 18 alle 20, nella stessa sede. La prima prova permetterà agli interessati di conoscere i registi e le attività proposte, avvicinandosi al percorso in un contesto informale e accogliente.

L’invito è aperto a tutti, con l’obiettivo di costruire uno spazio nel quale ogni partecipante possa trovare il proprio modo di esprimersi e contribuire al lavoro collettivo.

Last modified: Ottobre 22, 2026