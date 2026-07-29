Teatro comico con Stefano Santomauro in ‘Happy Days’ a Santa Luce

Written by Redazione• 11:52 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Santa Luce

SANTA LUCE – Teatro comico con l’attore Stefano Santomauro al festival teatral – gastronomico Utopia del Buongusto 2026. Venerdì 31 luglio alle 21,30 nella Piazzetta dietro il Comune a Santa Luce (Pisa), Grande Giove presenta ‘Happy days’. Di e con Stefano Santomauro. Collaborazione ai testi Daniela Morozzi e Marco Vicari.

Spettacolo Selezionato al Torino Fringe Festival, al Milano Off Fringe Festival e al Catania Off Fringe Festival. Esiste una “Classifica dei paesi più felici al mondo”: secondo le Nazioni Unite i paesi più felici sono quelli del Nord Europa, i quali, per il milionesimo anno consecutivo, si aggiudicano i primi posti. Il segreto di tanta felicità sta nel famoso metodo Hygge: un walfare che funziona, buona salute, affetti stabili, vita e cibo sano. Ah ma allora non resta che provarci! Uno spettacolo travolgente sulla ricerca della felicità: tra tisane alla malva e maglioni con le renne, trucchi per dormire 8 ore a notte, cibo bio e centrifugati imbevibili, Stefano Santomauro, dà il meglio di sè con un monologo esilarante, leggero e profondo, cinico e sincero. Un racconto inadeguato da chi prova a raggiungere i traguardi di felicità senza, però, riuscirci. O forse si.

Eccezionalmente lo spettacolo è ad ingresso gratuito. Alle 20,00 cena presso “Mangia e Bevi Ristobar di Monica e Cristina” 25,00€ con menù fisso, oppure 10% di sconto su menù alla carta. Da non perdere: la riserva naturale del lago di Santa Luce che con oltre 180 specie di uccelli censite rappresenta un’importante area di sosta per i migratori e un’imperdibile attrazione per gli amanti del birdwatching. Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354 – www.guasconeteatro.it.

Ventinove anni di storia, oltre 1.700 serate realizzate e più di 200.000 spettatori conquistati. Sono i numeri di Utopia del Buongusto, il festival teatral-gastronomico ideato da Guascone Teatro, che dal 26 giugno al 31 ottobre 2026 torna ad attraversare la Toscana con un cartellone ricchissimo fatto di spettacoli, convivialità e luoghi straordinari.

Last modified: Luglio 29, 2026