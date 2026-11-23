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Giovedì 26 novembre alla Stazione Leopolda l’azienda incontrerà studenti e neolaureati e raccoglierà curriculum. Tra i profili ricercati, sviluppatori full stack, sistemisti e software engineer.

PISA– Dopo aver inserito 45 nuovi professionisti nel 2026, TD Group Italia punta a mantenere lo stesso ritmo di crescita nel 2027. L’azienda pisana di servizi informatici parteciperà al Job Meeting Pisa, in programma giovedì 26 novembre dalle 9.30 alle 16.30 alla Stazione Leopolda, in piazza Guerrazzi.

Allo stand i candidati potranno parlare con il team, conoscere i progetti in corso e consegnare il proprio curriculum. Le selezioni sono già attive anche su LinkedIn. «Il 2026 è stato un anno molto importante sul fronte della crescita, con 45 nuovi ingressi in azienda, e per il 2027 puntiamo a mantenere lo stesso slancio», ha dichiarato Antonio Barbati Minischetti, CIO di TD Group Italia.

Il Job Meeting è gratuito e propone colloqui con le aziende, workshop e servizi di orientamento. La manifestazione è organizzata da Cesop HR Consulting Company, con il patrocinio dell’Università di Pisa e in collaborazione con il Career Service dell’Ateneo.

Antonio Barbati Minischetti, CIO di TD Group Italia

Last modified: Novembre 23, 2026