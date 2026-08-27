Tariffa puntuale a Montopoli, tre assemblee sui nuovi sacchi grigi

Written by Redazione• 1:11 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Prosegue a Montopoli in Val d’Arno il percorso verso l’introduzione della tariffa puntuale. Dopo l’avvio, a giugno, della distribuzione dei nuovi sacchi grigi dotati di codice identificativo, il Comune e Geofor organizzano tre assemblee pubbliche per rispondere alle domande dei cittadini.

Gli incontri, tutti con inizio alle 21, si svolgeranno:

lunedì 14 settembre a Marti , in piazza Fantozzi;

, in piazza Fantozzi; lunedì 21 settembre a Montopoli , in piazza San Matteo o, in caso di pioggia, nella Sala Pio XII;

, in piazza San Matteo o, in caso di pioggia, nella Sala Pio XII; lunedì 28 settembre a Casteldelbosco, al Circolo Endas.

Dal 1° ottobre 2026 i rifiuti indifferenziati esposti in sacchi diversi da quelli ufficiali non saranno più ritirati.

Chi non ha ancora ricevuto la propria dotazione potrà ritirarla durante il mese di settembre alla Pubblica Assistenza di Capanne, in via Enrico Mattei 4, ogni mercoledì dalle 14 alle 18.

Dal 7 settembre sarà attiva anche la distribuzione all’Ufficio Ambiente del Comune, in via Guicciardini 55, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.

Ulteriori aperture sono previste all’Urp comunale, al piano terra di via Guicciardini 61, nei sabati 12, 19 e 26 settembre, dalle 9 alle 13.

È stato inoltre potenziato il servizio del centro di raccolta comunale, dove possono essere conferiti anche lettiere per gatti, pannolini e pannoloni.

Last modified: Agosto 27, 2026