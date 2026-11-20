Written by Redazione• 10:29 am• San Giuliano Terme, Politica

Il movimento sostiene la mozione popolare promossa dai consiglieri di opposizione. Banti: “Tariffe più eque,maggiori tutele per le famiglie e trasparenza sui costi“

SAN GIULIANO TERME – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Futuro Nazionale Pisa.

Futuro Nazionale sostiene la raccolta firme sulla Tari e sulla gestione del servizio rifiuti, avviata dai consiglieri comunali di opposizione, tra i quali Simone Fabbrini. L’iniziativa punta a sostenere una mozione popolare per ridurre il peso della tassa, rafforzare le agevolazioni sociali e migliorare raccolta e pulizia delle strade.

Secondo il confronto elaborato dal movimento applicando le tariffe comunali del 2025 e del 2026 alla stessa superficie abitativa, per una famiglia numerosa l’incremento supera il 10%. Nel comunicato viene precisato che l’aumento dei costi complessivi del servizio non coincide automaticamente con quello delle singole bollette, che dipende dalle diverse componenti tariffarie.

Futuro Nazionale chiede all’Amministrazione spiegazioni sulla formazione dei costi e sulle ragioni dei rincari, insieme a strumenti che consentano ai cittadini di verificare la qualità del servizio. Richiama inoltre la necessità di accompagnare la sperimentazione della tariffazione puntuale con informazioni adeguate e garanzie per le famiglie più fragili.

«La trasparenza non è una concessione dell’amministrazione, ma un dovere nei confronti dei cittadini», dichiara Vittorio Banti, referente comunale di Futuro Nazionale. «Chiediamo tariffe più eque, maggiori tutele per le famiglie e un servizio efficiente su tutto il territorio comunale».

Il movimento invita a partecipare alla raccolta attraverso i gazebo in programma dalle 9.30 alle 13, secondo questo calendario:

20 e 25 novembre: Mezzana;

Mezzana; 21 novembre: Agnano e Ripafratta;

Agnano e Ripafratta; 22 novembre: Molina di Quosa;

Molina di Quosa; 27 novembre: San Giuliano Terme;

San Giuliano Terme; 28 novembre: Asciano;

Asciano; 29 novembre: Gello;

Gello; 1 dicembre: San Giuliano Terme;

San Giuliano Terme; 5 dicembre: Ghezzano;

Ghezzano; 6 dicembre: Molina di Quosa e Arena Metato;

Molina di Quosa e Arena Metato; 12 dicembre: Asciano;

Asciano; 15 dicembre: Pontasserchio;

Pontasserchio; 19 dicembre: Pappiana;

Pappiana; 20 dicembre: Colignola.

Last modified: Novembre 20, 2026