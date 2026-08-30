Tanti auguri di buon compleanno a Simone Zanon

PISA – Oggi è il compleanno di Simone Zanon: il neo difensore e centrocampista nerazzurro, giunto all’ombra della Torre Pendente proveniente dalla Carrarese, compie 25 anni essendo nato a Merano il 30 agosto 2001.
di Maurizio Ficeli
La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti di tutto l’ambiente nerazzurro formula al calciatore di origine altoatesina i migliori auguri per il compimento degli anni che siano forieri di successi personali e sportivi a vantaggio del nostro amato Pisa.
Fonte Foto Ufficio Stampa Pisa ScLast modified: Agosto 30, 2026