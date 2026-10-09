Written by Ottobre 9, 2026 8:13 am Pisa SC

Tanti auguri di buon compleanno a Filippo Pittarello

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PISA – Oggi è il compleanno di Filippo Pittarello: l’attaccante del Pisa, giunto all’ombra della Torre Pendente dal Catanzaro compie 30 anni, essendo nato a Padova il 9 Ottobre 1996.

               di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews,nel farsi interprete dei sentimenti del popolo nerazzurro formula al calciatore di origine patavina i migliori auguri per il compimento degli anni che siano di auspicio per i migliori successi personali e sportivi per lui e per i nostri amati colori nerazzurri.

Last modified: Ottobre 5, 2026
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