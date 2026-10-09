Tanti auguri di buon compleanno a Filippo Pittarello

Written by Redazione• 8:13 am• Pisa SC

PISA – Oggi è il compleanno di Filippo Pittarello: l’attaccante del Pisa, giunto all’ombra della Torre Pendente dal Catanzaro compie 30 anni, essendo nato a Padova il 9 Ottobre 1996.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews,nel farsi interprete dei sentimenti del popolo nerazzurro formula al calciatore di origine patavina i migliori auguri per il compimento degli anni che siano di auspicio per i migliori successi personali e sportivi per lui e per i nostri amati colori nerazzurri.

Last modified: Ottobre 5, 2026