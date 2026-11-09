Written by Novembre 9, 2026 8:17 am Pisa SC

Tanti auguri a Felipe Ignacio Loyola

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PISA – Oggi e’ il compleanno di Felipe Ignacio Loyola Olea: il difensore o centrocampista cileno,giunto lo scorso anno all’ombra della Torre Pendente proveniente dalla squadra argentina dell’Independiente,compie 26 anni, essendo nato a Santiago del Cile il 9 novembre 2000.

                            di Maurizio Ficeli 

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti di tutto l’ambiente nerazzurro formula al giocatore nazionale cileno i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa.

Last modified: Ottobre 27, 2026
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