Tanti auguri a Felipe Ignacio Loyola

Written by Redazione• 8:17 am• Pisa SC

PISA – Oggi e’ il compleanno di Felipe Ignacio Loyola Olea: il difensore o centrocampista cileno,giunto lo scorso anno all’ombra della Torre Pendente proveniente dalla squadra argentina dell’Independiente,compie 26 anni, essendo nato a Santiago del Cile il 9 novembre 2000.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti di tutto l’ambiente nerazzurro formula al giocatore nazionale cileno i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa.

Last modified: Ottobre 27, 2026