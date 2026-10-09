Tangenziale Nord Est. Nerini (FDI): “Ai pisani servono date, non annunci”

Written by Redazione• 1:34 pm• Pisa, Politica

PISA – “Al sopralluogo sul primo tratto della tangenziale nord-est, il presidente Giani ha annunciato che i primi tre chilometri saranno completati nel 2027. Forse. Il problema è che per collegare davvero la città al nuovo ospedale di Cisanello ne servono altri tredici, che per sua stessa ammissione sono ancora da progettare, mentre l’ospedale entrerà a pieno regime nel 2028“, afferma Maurizio Nerini capogruppo FDI a Pisa.

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“Tradotto: quando migliaia di pazienti, lavoratori e familiari cominceranno ad andare ogni giorno a Cisanello, la strada che doveva portarli lì non ci sarà, e il traffico passerà dentro Pisa. È il risultato di decenni in cui la Regione, governata sempre dalla stessa parte politica, non è riuscita né a finanziare né a definire quest’opera. Nel 2018 si discuteva ancora da dove farla partire: fu il sindaco Conti, appena insediato, a proporre l’avvio dall’Aurelia. Oggi apprendiamo che non sono ancora risolti neppure l’attraversamento dell’Acquedotto Mediceo e l’innesto sulla viabilità di Cisanello. Per questo chiediamo alla Regione tre cose: un cronoprogramma certo e pubblico per i tredici chilometri mancanti, con le risorse nel prossimo bilancio regionale; la soluzione dei nodi dell’Acquedotto e di Cisanello prima dell’apertura dell’ospedale, non dopo; e nell’attesa un piano per gli accessi a Cisanello che non scarichi tutto sul traffico cittadino. Le favole lasciamole a Carlo Lorenzini. Ai pisani servono date, non annunci“, conclude Nerini.

Last modified: Ottobre 9, 2026