Written by Redazione• 4:21 pm• Pisa, Politica

L’assessora regionale interviene sullo stanziamento alla Provincia di Pisa e richiama i benefici attesi per San Giuliano Terme e Vecchiano.

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’assessora regionale di Regione Toscana Alessandra Nardini sulla destinazione di un finanziamento da 500 mila euro alla Provincia di Pisa per dare continuità all’iter progettuale dei lotti successivi della Tangenziale Nord-Est.

La Regione Toscana ha destinato 500mila euro alla Provincia di Pisa per proseguire la progettazione dei prossimi lotti della Tangenziale Nord-Est. A sottolineare il ruolo dello stanziamento, disposto con l’ultima variazione di bilancio, è l’assessora regionale Alessandra Nardini.

Le risorse serviranno a progettare i tratti successivi a quelli già in costruzione, in vista del completamento del collegamento tra Madonna dell’Acqua e Cisanello. Secondo Nardini, dare continuità alla progettazione permetterà di evitare interruzioni nell’iter dell’opera.

L’assessora ha richiamato i benefici attesi per la mobilità quotidiana. Una volta completata, la tangenziale dovrebbe alleggerire il traffico nella zona nord di Pisa e nei comuni di San Giuliano Terme e Vecchiano, rendendo più rapidi i collegamenti con l’Aurelia e con il nuovo ospedale Santa Chiara a Cisanello.

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Last modified: Novembre 24, 2026