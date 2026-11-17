PISA – Nuovo passo avanti per la Tangenziale Nord Est, a cura della Provincia di Pisa: nei giorni scorsi è stato posizionato, in località Madonna dell’Acqua, il secondo ponte della viabilità nord, che si aggiunge al primo già montato.
Il cantiere ha raggiunto circa il 50% dei lavori. I primi due lotti comportano un investimento di circa 34 milioni, finanziato per il 10% dalla Provincia e per il resto dalla Regione Toscana.
“Gli interventi vanno avanti spediti e siamo circa alla realizzazione del 50% relativamente a tutto il cantiere. Questo ci consente di essere ragionevolmente ottimisti per i primi due stralci del primo lotto che dovrebbero essere pronti nel 2027, così come da cronoprogramma della struttura tecnica“, afferma il Presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori.ù
“Ringrazio ancora una volta la Regione Toscana per i finanziamenti di questi primi due lotti che intanto andranno ad alleggerire i volumi di traffico dell’Aurelia, su cui quotidianamente transitano almeno 20mila veicoli al giorno e almeno una cinquantina di mezzi pubblici“, aggiunge Angori.Last modified: Novembre 17, 2026