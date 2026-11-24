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La Regione Toscana stanzia le risorse per proseguire la progettazione verso Cisanello. I lavori dei primi due lotti sono al 50% e la conclusione è prevista nel 2027.

PISA– Con l’ultima variazione di bilancio, la Regione Toscana ha destinato 500mila euro alla Provincia di Pisa per proseguire la progettazione dei lotti successivi della Tangenziale Nord-Est. Il contributo servirà a estendere il tracciato oltre i primi due lotti in costruzione, con l’obiettivo di collegare la SS 1 Aurelia, la SS 12 del Brennero e la SP 2 Vicarese al polo ospedaliero-universitario di Cisanello.

A Madonna dell’Acqua è stato posato il secondo impalcato del ponte. I lavori dei primi due lotti hanno raggiunto il 50% di avanzamento complessivo e la loro conclusione è prevista nel corso del 2027. L’investimento per questi due lotti ammonta a circa 34 milioni di euro, finanziati per il 90% dalla Regione e per il 10% dalla Provincia.

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha spiegato che lo stanziamento mira a dare continuità alla progettazione e a ridurre il traffico sull’Aurelia. Il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha sottolineato i benefici attesi per chi raggiunge l’ospedale da nord e per i residenti di Madonna dell’Acqua, dove oggi pesa il traffico di attraversamento. Il presidente della Provincia Massimiliano Angori ha confermato che proseguirà il lavoro con Regione e Comuni per arrivare alla realizzazione dell’intero collegamento.

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Last modified: Novembre 24, 2026