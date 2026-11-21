Written by Redazione• 6:00 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA — Una giornata ricca di solidarietà, entusiasmo, condivisione e prevenzione alla Stazione Leopolda di Pisa, dove a partire da questa mattina, sabato 21 novembre, si sono recati tanti cittadini per usufruire gratuitamente di consulenze, visite ed esami diagnostici, con lo scopo di conoscere il proprio stato di salute e prendere parte alle novità mediche attraverso informazioni dettagliate. Al fianco di Unikey Corporation, Agenzia promotrice dell’iniziativa, il Comune, la Provincia di Pisa e la Regione Toscana, in collaborazione con l’Ordine di Malta – Corpo Italiano di Soccorso.

di Melania Pulizzi

Tante le realtà partecipanti e presenti con il proprio stand, dall’Associazione Giovani Diabetici – AGD Pisa

all’AVIS Pisa

alla Pubblica Assistenza di Pisa

al Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM

all’Associazione Diabetici Valdera

all’Associazione Contro il Melanoma – ACM di Pisa

alla Scuola di Osteopatia Franco Italiana – SOFI

alla Croce Rossa Italiana Sezione di Pisa

ad Acustica Toscana

a Bettini Assicurazioni con il suo Check-up Punto Salute

e molti altri… pronti ad accogliere bambini, giovani, adulti e anziani per un controllo generale e/o mirato a propria scelta, con momenti dedicati all’informazione spiegata dagli addetti ai lavori, per poter apprendere le novità sulle cure; il tutto addolcito da un conviviale punto ristoro.

L’obiettivo principale della manifestazione, come ribadito dagli organizzatori nell’occasione della vigilia dell’appuntamento, è stato promuovere la prevenzione a tutto tondo, come primo e fondamentale strumento di tutela della salute.

A disposizione numerosi screening specialistici e metabolici come il test per l’Epatite C (HCV), il controllo della glicemia per la prevenzione del diabete di tipo 1 e 2, ed esame impedenziometrico.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai test genetici per la predisposizione all’intolleranza al lattosio, promossi in collaborazione con l’Associazione Italiana Latto-Intolleranti e il Consiglio regionale della Toscana.

Immancabile la prevenzione oncologica dove le consulenze senologiche con addestramento pratico all’autopalpazione e i controlli dermatologici mirati per la prevenzione del rischio melanoma, hanno attirato molta attenzione da parte di tutti i presenti.

E ancora, un altro fondamentale gruppo di follow-up, necessario per il benessere della persona, è stato realizzato con controlli generali e sensoriali attraversoelettrocardiogrammi, ecografie addominali, misurazione della vista, esami dell’udito con visite otorinolaringoiatriche, consulenze di medicina interna e screening per il deterioramento cognitivo.

Presenti anche i trattamenti osteopatici, con consigli personalizzati sugli stili di vita, oltre a punti informativi dedicati alla donazione del sangue e alle manovre di primo soccorso.

L’iniziativa si è così confermata un appuntamento annuale molto apprezzato e partecipato dalla comunità pisana, dimostrando quanto sia sentita l’esigenza di rendere la prevenzione e le cure sempre più accessibili, immediate e vicine ai cittadini.

Last modified: Novembre 21, 2026