Tagli contributi affitto, Zambito (Pd): “È allarme sociale”

Pisa, Politica

PISA – Purtroppo con i tagli voluti dal governo Meloni, rispettivamente ai contributi a supporto dei canoni di locazione e a quelli in aiuto della morosità incolpevole, finiremo in una situazione di allarme sociale – afferma la senatrice del Partito Democratico Ylenia Zambito -.



L’esecutivo di destra sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia ha deciso di non sostenere chi deve farsi carico dei costi degli affitti, ovvero una grande quantità di persone e famiglie racchiuse in un vasto gruppo caratterizzato da situazioni di povertà e rischio povertà. L’inflazione ha toccato vette record tra il 2022 e il 2023, alla fine dell’estate scorsa gli affitti sono incrementati sostanziosamente a causa degli adeguamenti Istat. Una grande quantità di persone e famiglie si trova a rischio povertà, per non parlare della morosità incolpevole che sta colpendo sempre più inquilini e che non lascia alcuno scampo, se non essere sfrattati, nel caso non si ricevano aiuti concreti. Una situazione che ovviamente diventerà incontrollabile e che ricadrà sulle città.

Questo è gravissimo e si fa fatica a concepire una scelta del genere da parte del governo Meloni visto che le difficoltà per le famiglie sono aumentate in questi anni. I contributi stanziati dal Governo, in precedenza, venivano inviati alle Regioni che le destinavano ai Comuni; senza queste risorse le Amministrazioni comunali saranno in difficoltà a mantenere il contributo. Meloni e alleati a quanto pare non mettono al primo posto le esigenze di una larga fetta di popolazione che fruisce degli aiuti per potersi permettere un tetto. Se in questo preoccupante contesto aggiungiamo altre negative politiche del Governo, come lo smantellamento del reddito di cittadinanza per il quale si prevede che circa il 37 % degli attuali percettori perdano il sussidio da settembre, la situazione rischia di diventare ancora più insostenibile. Il grido di allarme lanciato da inquilini, istituzioni e sindacati non rimanga inascoltato – conclude Zambito -.

