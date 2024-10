Swag a Lucca ha presentato gli innovativi anelli di Healthy Swag

Scritto da Antonio Tognoli• 10:45 am• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

Il primo di Ottobre si è tenuta a Lucca, presso l’hotel Best Western Guinici, la serata inaugurale delle quattro che Swag ha organizzato per far sì che i potenziali clienti possano entrare direttamente in contatto con l’azienda.

di Leonardo Miraglia

Swag è una delle principali società italiane attive nel mondo dei servizi collegati alla blockchain, al mining di bitcoin, alla gestione dei wallet in criptovalute ma anche agli utility token.

La serata ha raggiunto il suo scopo, poiché erano presenti ben 110 persone che hanno avuto l’opportunità di conoscere il CEO dell’azienda e ascoltare le esperienze di chi ha trasformato la passione per i bitcoin in attività professionale.

“Oggi c’è un’opportunità enorme da cavalcare da protagonisti, quella di iniziare qualcosa che diventerà enorme – ha detto il direttore commerciale centro Italia Lorenzo Grassia – io ho conosciuto Swag pochi anni fa quando questa era composta ancora da 3 persone e poteva contare su una struttura da appena 50 macchine per il mining. Oggi parliamo di una realtà dal valore di oltre 90 milioni di euro, con 14.000 machine e decine di migliaia di clienti”.

Ma le opportunità non sono solo quelle di estrarre bitcoin o gestire le proprie criptovalute ma anche di scoprire il mondo di Healthy Swag che ha iniziato recentemente a commercializzare gli innovativi ring progettati per il benessere e perfettamente integrati nella blockchain (www.swag-shopping.com).

“Abbiamo creato una killer application per far accedere la massa al mondo della blockchain – ha spiegato il CEO Giovanni Lionetti – vivere meglio e più a lungo sfruttando il mondo della blockchain. Parliamo di un concetto nuovo di qualità della vita, di uno strumento già diffuso sul mercato ma che con noi acquisisce nuove potenzialità”.

