SuperEnalotto e Lotto, oltre 124mila euro vinti tra Crespina Lorenzana e Montopoli

Written by Redazione• 12:06 pm• Crespina Lorenzana, Montopoli in Val d'Arno

Un “5” da oltre 95mila euro all’Emporio Gori e una vincita da 28.500 euro in via Fontanelle a Montopoli. Entrambi i premi nell’estrazione di sabato 14 novembre.

PISA E PROVINCIA — Due vincite per un totale di 124.036,15 euro tra Crespina Lorenzana e Montopoli in Val d’Arno. Come riporta Agipronews, il concorso di sabato 14 novembre ha premiato il territorio pisano sia al SuperEnalotto sia al Lotto.

A Crespina Lorenzana è stato centrato un “5” al SuperEnalotto da 95.536,15 euro, giocato all’Emporio Gori, in via Vittorio Veneto 46.

A Montopoli in Val d’Arno, invece, il Lotto ha assegnato 28.500 euro grazie a tre ambi e un terno. La vincita è stata registrata in via Fontanelle.

Per il SuperEnalotto, il premio di Crespina Lorenzana si aggiunge al “5” da 33.221,64 euro realizzato venerdì 13 novembre alla Tabaccheria Colorado di Prato: il totale delle due vincite toscane raggiunge 128.757,79 euro.

Il jackpot del SuperEnalotto per l’estrazione di martedì 17 novembre sale a 55,1 milioni di euro. L’ultimo “6”, da 223,2 milioni, è stato centrato l’11 settembre a Oggiono, in provincia di Lecco.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito complessivamente oltre 6,28 milioni di euro, portando il totale dei premi da inizio 2026 a 1,097 miliardi di euro.

Last modified: Novembre 16, 2026