SuperEnalotto, a Castellina Marittima un “5” da oltre 55mila euro

La vincita centrata all’Hotel Bar Le Badie di via Emilia nel concorso di giovedì 8 ottobre.
CASTELLINA MARITTIMA – Un “5” da 55.803,28 euro porta la fortuna in provincia di Pisa. Come riporta Agipronews, la vincita al SuperEnalotto è stata centrata nel concorso di giovedì 8 ottobre presso l’Hotel Bar Le Badie, in via Emilia 47 a Castellina Marittima.
Il jackpot per il prossimo concorso, in programma venerdì 9 ottobre, sale a 37,9 milioni di euro. L’ultimo “6”, da 223,2 milioni, è stato realizzato l’11 settembre 2026 a Oggiono, in provincia di Lecco.Last modified: Ottobre 9, 2026