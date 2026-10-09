Written by Ottobre 9, 2026 9:03 am Pisa, Attualità

SuperEnalotto, a Castellina Marittima un “5” da oltre 55mila euro

HomePisa, AttualitàSuperEnalotto, a Castellina Marittima un “5” da oltre 55mila euro

La vincita centrata all’Hotel Bar Le Badie di via Emilia nel concorso di giovedì 8 ottobre.

CASTELLINA MARITTIMA – Un “5” da 55.803,28 euro porta la fortuna in provincia di Pisa. Come riporta Agipronews, la vincita al SuperEnalotto è stata centrata nel concorso di giovedì 8 ottobre presso l’Hotel Bar Le Badie, in via Emilia 47 a Castellina Marittima.

Il jackpot per il prossimo concorso, in programma venerdì 9 ottobre, sale a 37,9 milioni di euro. L’ultimo “6”, da 223,2 milioni, è stato realizzato l’11 settembre 2026 a Oggiono, in provincia di Lecco.

Last modified: Ottobre 9, 2026
Previous Story
Furti a La Rotta e Gello, Futuro Nazionale chiede chiarezza sulle telecamere
Next Story
San Miniato Basso, acqua sospesa in quattro strade martedì 13 ottobre

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti