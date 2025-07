Summer Knights Pisa, annunciato il cartellone completo. Tutte le date e i cantanti che si esibiranno

Written by admin• 3:13 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

In Piazza dei Cavalieri anche i Level 42 per l’unica data italiana

PISA – Torna anche quest’anno il Summer Knights Pisa , il festival di spettacolo e cultura promosso dal Comune di Pisa Assessorato alla Cultura , in collaborazione con Pisamo e organizzato dalla LEG Live Emotion Group .

Da fine agosto, la suggestiva Piazza dei Cavalieri si trasformerà ancora una volta in un grande palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere artisti di grande prestigio nazionale e internazionale .

Tra i protagonisti dell’edizione 2025, spicca l’attesissimo concerto dei Level 42 , icona mondiale del pop e funk britannico, che saliranno sul palco pisano per la loro unica data italiana : un evento straordinario che arricchisce ulteriormente il valore culturale e artistico della rassegna.

Il calendario completo degli appuntamenti conferma l’identità del festival come punto di riferimento nel panorama degli eventi estivi italiani: una rassegna eclettica e di qualità , capace di attrarre pubblici diversi e di valorizzare le eccellenze del territorio.

Come già dichiarato nel primo annuncio di fine maggio, i soci fondatori di LEG Live Emotion Group – Sandro Giacomelli, Tania Ferri ed Elisabetta De Luca – sottolineano:

«Il Summer Knights è per noi un progetto importante e speciale: quando lo abbiamo ideato, lo abbiamo immaginato non solo come un contenitore di eventi di intrattenimento, ma come un vero e proprio volano culturale e turistico , capace di esprimere le potenzialità del territorio. Un’opportunità per i cittadini ei visitatori di vivere un’esperienza artistica di alto livello in una delle piazze più affascinanti d’Italia, e al tempo stesso un’occasione per posizionare Pisa come città in grado di ospitare eventi di caratura internazionale . Ancora una volta, grazie alla preziosa sinergia con il Comune di Pisa e Pisamo, portiamo sul palco nomi di grande richiamo e offriamo al pubblico un programma ricco e coinvolgente»

Il Summer Knights Pisa si conferma così non solo un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dello spettacolo , ma anche un’importante leva di valorizzazione culturale, economica e turistica per l’intera città.

Gia’ attive su Ticketone le prevendite per tutti gli spettacoli.

La data del 6 settembre Livello 42: in prevendita anche su Ticketmaster e Vivaticket

La data dell’11 settembre De Andre’: in prevendita anche su Ticketomaster

La data del 12 settembre Asco: in prevendita anche su Ticketmaster e Ticketnation

La data del 13 settembre Teenage Dream: in prevendita anche su Ticketsms e Ticketnation

Inizio spettacolo 21.00

Evento 12 settembre Asco: apertura porte Early Entry 18.30, apertura porte Posto Unico ore 19.00. Possibilità di acquisto biglietto Vip Pack comprensivo di Early Entry, meet&greet con artista, pass laminato.

Evento del 13 settembre Teenage Dream: apertura porte ore 19.30

IL CALENDARIO

30 agosto FRANCESCO DE GREGORI

3 settembre MARCO MASINI

4 settembre FIORELLA MANNOIA

6 settembre LIVELLO 42

7 settembre I GATTI MEZZI

10 settembre VINCENZO SALEMME

11 settembre CRISTIANO DE ANDRÈ

12 settembre ASCO

13 settembre TEENAGE DREAM

