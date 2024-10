SudTirol – Pisa 1-2. Lind e Arena ribaltano l’iniziale vantaggio di Tait. Nerazzurri corsari al “Druso” mantengono il primo posto

Scritto da Antonio Tognoli• 2:17 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Il Pisa ribalta (2-1) il SudTirol e mantiene la vetta della classifica della serie B. Lind e Arena su rigore ribaltano l’iniziale vantaggio di Tait e i circa seicento tifosi nerazzurri al “Druso” possono esultare.

di Antonio Tognoli



PRE GARA. Pisa in maglia nerazzurra, SudTirol in maglia biancorossa. Prima del match premiato per le sue 369 presenze in biancorosso capitan Tait. Circa seicento i tifosi nerazzurri presenti al Druso nel settore ospiti. Inzaghi ha preferito Lind a Nicholas Bonfanti e Hojholt a Marin ritornato dalla trasferta con la nazionale solo giovedì. Valente deve fare a meno di Kurtic squalificato. Odogwu è l’unica punta.



IL PRIMO TEMPO. Pronti via, i ritmi non sono altissimi. Le due squadre si studiano. Lind viene colpito al volto dopo in azione d’angolo. Molina ci prova dal limite palla ribattuta dalla difesa nerazzurra. Ancora SudTirol con Rover che crossa in mezzo ma la palla è deviata in angolo. Il Pisa si vede in avanti al 14’ con un cross di Tourè da destra palla allontanata da Tait che anticipata la conclusione di Moreo in mezzo all’area. Il Pisa si rende ancora pericoloso con una conclusione dal limite di Hojholt, palla ribattuta dalla difesa locale. Buon momento per i nerazzurri con una discesa di Moreo che però non trova nessun nerazzurro pronto. Alla prima occasione però è il SudTirol a passare in vantaggio: Caracciolo nel tentativo di anticipare Odogwu serve Tait che controlla e di sinistro in mezzo all’area infila Semper: 1-0. Il Pisa risponde con un traversone di Rus. Caracciolo ferma Odogwu lanciato a rete. Nel SudTirol Tait autore del gol è costretto ad uscire per un problema muscolare. Al suo posto Davi. Il Pisa trova il pari al minuto 38. Canestrelli tocca per Hojholt il quale serve Lind che trafigge Poluzzi: 1-1. Seconda rete consecutiva per Lind in maglia nerazzurra, il primo in trasferta che si va a prendere gli applausi dei tifosi nerazzurri. Il primo ammonito del match è Piccinini. Dopo cinque minuti di recupero si va al riposo sull’1-1.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa entra Marin in luogo di Piccinini unico ammonito del match. Mister Inzaghi non vuol rischiare nulla in questa ripresa. Il Pisa parte bene. Beruatto da sinistra mette in mezzo un traversone che complice una deviazione va verso Tourè, ma il suo destro svirgolato termina ampiamente a lato. Peccato perché Tourè poteva fare sicuramente meglio. Il Pisa continua ad attaccare. Moreo va giù in area per un intervento scomposto di Ceppitelli. Per Marchetti è rigore. Sul dischetto va Arena che spiazza Poluzzi: 1-2. Il Pisa ribalta la partita. Seconda rete stagionale sul campo per Arena la prima su calcio di rigore. Il SudTirol prova a reagire con un sinistro di Rover bloccato da Semper a terra. Ma il Pisa non ci sta. Dal limite ci prova Hojholt due volte, la seconda conclusione di sinistro termina a lato alla sinistra di Poluzzi. Valente inserisce Merkaj e Martini per dare peso all’attacco altoatesino. Caracciolo Marin soffre un po’ la fisicità di Odogwu. Lind è instancabile. Anche mister Inzaghi decide di cambiare al minuto 73: fuori Lind e Arena, dentro Nicholas Bonfanti e Matteo Tramoni. Aumenta il tasso di qualità in questa ultima parte della ripresa nella squadra di mister Inzaghi. Marin si becca il giallo. Ma il Pisa (81’) ha il pallone del 3-1. Nicholas Bonfanti lanciato a rete serve Matteo Tramoni che elude Poluzzi, ma il suo pallonetto termina a lato. Peccato, era l’occasione per chiudere il match. A cinque minuti dalla fine c’è spazio anche per Jan Mlaker che dà fiato ad uno stanchissimo ma indispensabile Moreo. Tourè si aggiunge alla lista degli ammoniti dopo Piccinini e Marin. Semper nel frattempo salva il risultato su conclusione ravvicinata di Merkaj. La respinta con il corpo salva tutto. Sono cinque i minuti di recupero assegnati da Marchetti. Il SudTirol si rende pericoloso e all’ultimo assalto con Ceppitelli sfiora il pari con un destro dal limite che lambisce il palo. Vince il Pisa che mantiene la vetta della classifica e piu tre sullo Spezia.



SUDTIROL – PISA 1-2



SUDTIROL (3-4-2-1): Poluzzi; Masiello, Ceppitelli, Giorgini; Molina (78’ Zedadka), Arrigoni, Praszelik (66’ Martini) Rover (78’ Crespi); Tait (33’ Davi), Casiraghi (65’ Merkaj) Odogwu. A disp. Drago, Pietrangeli, Kopler, Vimercati, Mallamo. All. Federico Valente.

PISA (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini (46’ Marin) Hojholt, Beruatto; Moreo (86’ Mlakar), Arena (73’ Tramoni); Lind (73’ N.Bonfanti). A disp. Nicolas, Loria, Angori, Vignato, Abildgaard, Calabresi, Leoncini, G. Bonfanti. All. Filippo Inzaghi.



ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido (Ass. Rossi – Bianchini). Quarto uomo: Renzi. VAR: Meraviglia AVAR: Paganessi

RETI: 29’ Tait (ST), 38’ Lind (P), 59’ Arena (P, rig.)

NOTE: giornata grigia, terreno in buone condizioni. Ammoniti Piccinini (P), Marin (P), Tourè (P). Angoli 3-2. Rec pt 5’; st 5’.

Foto Sabrina Pavolettoni

Last modified: Ottobre 19, 2024