Successo alla Domus Mazziniana per “Ricordando Dante e le sue opere minori”

Written by admin• 10:41 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Si è svolto mercoledì 3 dicembre 2025, alla Domus Mazziniana di Pisa, l’evento a ingresso gratuito “Ricordando Dante e le sue opere minori”, ideato e interpretato da Giacomo Lemmetti come voce recitante, con la partecipazione del presidente del Centro Lunigianese di Studi Danteschi, Mirco Manuguerra, dantista di riconosciuta fama nazionale e internazionale.

L’iniziativa ha registrato un’ottima partecipazione di pubblico, che ha accolto con grande interesse sia la proposta artistica sia l’approfondimento letterario. La lettura scenica di Lemmetti ha saputo restituire intensità e ritmo ai testi danteschi, mentre il commento puntuale e appassionato di Manuguerra ha offerto una chiave di lettura autorevole e accessibile, arricchendo l’esperienza e suscitando un vivace dialogo con i presenti.

Il pubblico ha espresso un alto gradimento per la qualità della recitazione e per l’opportunità di ascoltare una voce esperta come quella di Manuguerra, capace di valorizzare aspetti meno noti dell’opera dantesca e di guidare gli spettatori alla scoperta delle sue pagine “minori”, ma non meno preziose.

L’esito positivo dell’incontro conferma l’interesse crescente per appuntamenti culturali dedicati alla divulgazione letteraria e incoraggia a proseguire su questa linea, arricchendo il calendario di iniziative aperte alla cittadinanza.

La Domus Mazziniana e gli organizzatori desiderano ringraziare tutti i partecipanti e invitano il pubblico a seguire i prossimi eventi in programma, continuando a condividere momenti di approfondimento, conoscenza e partecipazione culturale.

Last modified: Dicembre 4, 2025